Le Mura Spring, iniziano le finali nazionali di Udine

Basket Le Mura
sabato, 6 giugno 2026, 11:56
Inizia lunedì 8 giugno alle ore 20 l'avventura delle ragazze del Greenlucca alle finali nazionali di Udine. Inserite nel gruppo B come Toscana2 avranno come avversarie, nella prima fase di qualificazione, Giants Marghera, prima classificata del girone triveneto (TRV1), San Raffaele (RM), prima classificata del girone laziale (LAZ1) e Capra Team (RA), seconda classificata del girone emiliano (EMR2).
La prima uscita, sul parquet del Palasport di Latisana sarà proprio contro la matricola della serie B emiliana, migliorata in corso di stagione tanto da conquistare le finali da settima del campionato regolare. Tra le ravennati sarà da attenzionare in particolare Silvia Bernabè, 22 anni, guardia moderna e prima opzione offensiva di Ravenna, che in stagione ha fatturato 11,3 pg in 28' 16" di utilizzo medio. Altra giocatrice di spicco è Jomanda Rosier ala-centro di 184 cm, classe 1989, già vista in A1 e A2 con Pallacanestro Vigarano che si porta in dote 9,8 punti/gara in 33' 51" di utilizzo. Infine Veronica Andrenacci 27 anni, ala piccola di 175 cm rappresenta un elemento di grande equilibrio all'interno delle rotazioni di capra team ed è accreditata di uno stagionale di 8,7 punti/gara in 30' 36" di utilizzo.
Rotazioni accorciate per Lucca che porterà al villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro, residenza di atlete e staff impegnati nelle finali, solo otto ragazze mentre le altre, tra impegni lavorativi e scolastici, arriveranno a turno a ridosso delle gare.
"Una formula da finale giovanile - commenta la DS Imma Gentile - un po' penalizzante per chi ha giocatrici che lavorano. Ci giochiamo una stagione in questa settimana, senza la possibilità di avere il supporto del nostro pubblico."
mercoledì, 3 giugno 2026, 08:27
Raggiungono l'obiettivo dichiarato delle finali nazionali le ragazze del Greenlucca, battendo in Gara-3 un'ostica Perugia, mai doma fino alla fine. La svolta nel terzo quarto, quando Lucca riesce a imporre il suo gioco conquistando un buon vantaggio. Biancorosse in campo a Latisana lunedì 8 giugno contro Ravenna
lunedì, 1 giugno 2026, 18:06
Torna al Palatagliate la serie della finale contro Perugia, ma adesso non ci sono più appelli. Si va ad Udine, in caso di vittoria, per la fase nazionale o si sciolgono le righe: palla a due alla ore 18 di martedì
domenica, 24 maggio 2026, 08:16
Le ragazze del Greenlucca espugnano il Palapellini di Perugia ed allungano la serie della finale a Gara-3 martedì 2 giugno. Partita dai due volti, con Lucca irriconoscibile nel primo tempo, ma che esce trasformata dall'intervallo lungo, ricuce lo scarto e poi allunga nel finale
sabato, 23 maggio 2026, 08:20
Tornano in campo questo stasera al Palapellini di Perugia le ragazze del Greenlucca per cercare di allungare la serie della finale e giocarsi poi la eventuale bella martedì 2 giugno davanti al proprio pubblico: serve solo vincere