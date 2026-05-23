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Le Mura Spring, iniziano le finali nazionali di Udine

sabato, 6 giugno 2026, 11:56

Inizia lunedì 8 giugno alle ore 20  l'avventura delle ragazze del Greenlucca alle finali nazionali di Udine. Inserite nel gruppo B come Toscana2 avranno come avversarie, nella prima fase di qualificazione, Giants Marghera, prima classificata del girone triveneto (TRV1), San Raffaele (RM), prima classificata del girone laziale (LAZ1) e Capra Team (RA), seconda classificata del girone emiliano (EMR2). 

La prima uscita, sul parquet del Palasport di Latisana sarà proprio contro la matricola della serie B emiliana, migliorata in corso di stagione tanto da conquistare le finali da settima del campionato regolare. Tra le ravennati sarà da attenzionare in particolare Silvia Bernabè, 22 anni, guardia moderna e prima opzione offensiva di Ravenna, che in stagione ha fatturato 11,3 pg in 28' 16" di utilizzo medio. Altra giocatrice di spicco è Jomanda Rosier ala-centro di 184 cm, classe 1989, già vista in A1 e A2 con Pallacanestro Vigarano che si porta in dote 9,8 punti/gara in 33' 51" di utilizzo. Infine Veronica Andrenacci 27 anni, ala piccola di 175 cm rappresenta un elemento di grande equilibrio all'interno delle rotazioni di capra team ed è accreditata di uno stagionale di 8,7 punti/gara in 30' 36" di utilizzo.

Rotazioni accorciate per Lucca che porterà al villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro, residenza di atlete e staff impegnati nelle finali, solo otto ragazze mentre le altre, tra impegni lavorativi e scolastici, arriveranno a turno a ridosso delle gare. 
"Una formula da finale giovanile - commenta la DS Imma Gentile - un po' penalizzante per chi ha giocatrici che lavorano. Ci giochiamo una stagione in questa settimana, senza la possibilità di avere il supporto del nostro pubblico."

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