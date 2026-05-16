Basket Le Mura



Le Mura Spring, la partita che vale una stagione

lunedì, 1 giugno 2026, 18:06

Torna al Palatagliate la serie della finale contro Perugia, ma adesso non ci sono più appelli. Si va ad Udine o si sciolgono le righe. E forse per questo si è trattato finora di una serie sempre molto intensa dal punto di vista agonistico. È la bellezza del basket, che è fatto anche di tattica e un pizzico di improvvisazione. Ma il resto è fatica, fisica e mentale. È difesa e poi attacco, lungo corridoi invisibili. È pazienza e dissimulazione. È non perdere la testa quando ogni cosa non sembra andare al suo posto. E Lucca l'ha ricucita così, portandosi a casa la sfida del Palapellini e riprendendosi il vantaggio del fattore campo.Quello del Palatagliate sarà l'ultimo dei verdetti per conoscere le pretendenti alle tre promozioni in A2. Nel gruppo B delle finali nazionali di Udine, insieme a quella che sarà la rappresentante del girone tosco-umbro-marchigiano (TOS2) troveranno posto la prima classificata del girone triveneto (TRV1) già individuata in Giants Marghera (VE), la prima classificata del girone laziale (LAZ1) dove l'ha spuntata San Raffaele (RM) e la seconda classificata del girone emiliano (EMR2), la matricola terribile Capra Team (RA).

Infermeria Spring sempre affollata, si è aggiunto il problema alla caviglia per Serena Bona occorso alla fine del terzo quarto a Perugia e abilmente tamponato dal massaggiatore Paolo Michelotti, ma che ha poi dato luogo ad un leggero versamento. Assente agli allenamenti del fine settimana anche Sofia Dianda, impegnata a Trieste con la convocazione della nazionale U19/NextGen, ma che sarà regolarmente a disposizione di coach Pistolesi per Gara-3."Partita senza pronostico Gara-3 - analizza coach Pistolesi - cè poco da scoprire reciprocamente, siamo alla sesta partita in stagione, incluso il torneo pre campionato di settembre. Sicuramente anche questa avrà i suoi risvolti tecnico - tattici, altrettanto sicuramente sono certo vincerà chi avrà più ardore agonistico, più convinzione nel proporre i propri schemi, più energia e soprattutto più lucidità nei momenti in cui si deciderà l'esito della partita. Mi auguro di vedere un palazzetto pieno, pronto ad incitare le ragazze."Gli arbitri designati per la gara con inizio ore 18,00 sono Tommaso Giachi di Firenze, già visto a novembre contro Pielle Livorno e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino, già visto a febbraio contro PF Prato.