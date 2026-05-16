Le Mura Spring, la partita che vale una stagione

Basket Le Mura
lunedì, 1 giugno 2026, 18:06
Torna al Palatagliate la serie della finale contro Perugia, ma adesso non ci sono più appelli. Si va ad Udine o si sciolgono le righe. E forse per questo si è trattato finora di una serie sempre molto intensa dal punto di vista agonistico. È la bellezza del basket, che è fatto anche di tattica e un pizzico di improvvisazione. Ma il resto è fatica, fisica e mentale. È difesa e poi attacco, lungo corridoi invisibili. È pazienza e dissimulazione. È non perdere la testa quando ogni cosa non sembra andare al suo posto. E Lucca l'ha ricucita così, portandosi a casa la sfida del Palapellini e riprendendosi il vantaggio del fattore campo.Quello del Palatagliate sarà l'ultimo dei verdetti per conoscere le pretendenti alle tre promozioni in A2. Nel gruppo B delle finali nazionali di Udine, insieme a quella che sarà la rappresentante del girone tosco-umbro-marchigiano (TOS2) troveranno posto la prima classificata del girone triveneto (TRV1) già individuata in Giants Marghera (VE), la prima classificata del girone laziale (LAZ1) dove l'ha spuntata San Raffaele (RM) e la seconda classificata del girone emiliano (EMR2), la matricola terribile Capra Team (RA).
Infermeria Spring sempre affollata, si è aggiunto il problema alla caviglia per Serena Bona occorso alla fine del terzo quarto a Perugia e abilmente tamponato dal massaggiatore Paolo Michelotti, ma che ha poi dato luogo ad un leggero versamento. Assente agli allenamenti del fine settimana anche Sofia Dianda, impegnata a Trieste con la convocazione della nazionale U19/NextGen, ma che sarà regolarmente a disposizione di coach Pistolesi per Gara-3."Partita senza pronostico Gara-3 - analizza coach Pistolesi - cè poco da scoprire reciprocamente, siamo alla sesta partita in stagione, incluso il torneo pre campionato di settembre. Sicuramente anche questa avrà i suoi risvolti tecnico - tattici, altrettanto sicuramente sono certo vincerà chi avrà più ardore agonistico, più convinzione nel proporre i propri schemi, più energia e soprattutto più lucidità nei momenti in cui si deciderà l'esito della partita. Mi auguro di vedere un palazzetto pieno, pronto ad incitare le ragazze."Gli arbitri designati per la gara con inizio ore 18,00 sono Tommaso Giachi di Firenze, già visto a novembre contro Pielle Livorno e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino, già visto a febbraio contro PF Prato.
domenica, 24 maggio 2026, 08:16
Le ragazze del Greenlucca espugnano il Palapellini di Perugia ed allungano la serie della finale a Gara-3 martedì 2 giugno. Partita dai due volti, con Lucca irriconoscibile nel primo tempo, ma che esce trasformata dall'intervallo lungo, ricuce lo scarto e poi allunga nel finale
sabato, 23 maggio 2026, 08:20
Tornano in campo questo stasera al Palapellini di Perugia le ragazze del Greenlucca per cercare di allungare la serie della finale e giocarsi poi la eventuale bella martedì 2 giugno davanti al proprio pubblico: serve solo vincere
lunedì, 18 maggio 2026, 08:44
Il primo incontro della finale per l'accesso alla fase nazionale va a Perugia al termine di una gara non bellissima, ma molto combattuta da ambo le parti. Le lucchesi non riescono ad imporre il proprio ritmo in fase di attacco, mentre producono invece una buona prova difensiva
sabato, 16 maggio 2026, 17:18
La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate (ore 18) tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo