Basket Le Mura



Le Mura Spring cozza contro Perugia

lunedì, 18 maggio 2026, 08:44

Greenlucca Le Mura Spring - Sisas Pall. Perugia 54-59 (18-12; 29-31; 41-45)



Le Mura Spring: Giangrasso 2, Ceccarini* 15, Dianda 2, Capodagli* 6, Bona 8, Orsini* 11, Morettini, Geremei n.e., Chiti 2, Maffei* 7, Michelotti* 3, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Mercogliano



Perugia: Parolai* 5, Gambelunghe 8, Cernicchi n.e., Stefanelli n.e., Scarpato* 8, Aquinardi 5, Falbo* 10, Falkowska 3, Iachettini, Rudska* 16, Manganello* 3, Fausti 3. All. Posti, ass. Nicolini



Arbitri: Matteo Barbanti e Enrico Liverani, entrambi di Livorno.



Il primo incontro della finale per l'accesso alla fase nazionale va a Perugia al termine di una gara non bellissima, ma molto combattuta da ambo le parti. Le lucchesi non riescono ad imporre il proprio ritmo in fase di attacco, mentre producono invece una buona prova difensiva.



Partenza con le polveri bagnate da ambo le parti, dopo i liberi di Parolai (0-2) è ancora Perugia al quarto minuto a far girare il tabellone con Rudzka da sotto (0-4). Maffei si iscrive al referto con due liberi (2-4), poi Ceccarini si presenta al pubblico con una bomba dal centro arco (5-4), un assist a rientrare per Bona (7-4) ed un'altra tripla dalla sinistra (10-4), il tutto in un minuto. Falkowska sfruttando l'altezza da sotto canestro (10-6), poi commette fallo su Chiti in fase di tiro che realizza i due liberi conseguenti (12-6). Turno in lunetta per Fausti, il secondo annullato per una infrazione (12-7). Giro pieno invece per Ceccarini (14-7), poi Dianda che supera le linee della difesa avversaria con le sue lunghe falcate (16-7). Replica Gambelunghe per Perugia (16-9), poi ancora Ceccarini sfrutta il bonus per un fallo a centrocampo (18-9). Aquinardi punisce con una tripla quasi allo scadere dopo un extrapossesso (18-12), non va l'ultimo tentativo di Lucca.

Il secondo quarto si apre, dopo tre minuti di schermaglie, con la tripla di Manganello dall'angolo sinistro (18-15), poi Falbo ruba palla e va fino in fondo (18-17), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi. Ma il break ospite continua con Falbo che si fa trovare sola sottocanestro per il sorpasso (18-19). Maffei uno su due ai liberi per impattare nuovamente (19-19), ma Aquinardi dal midrange sinistro riporta avanti Perugia (19-21) al quinto minuto. Bona giro pieno in lunetta (21-21), uno su due per Rudzka (21-22), poi controsorpasso per Capodagli sempre dalla lunetta (23-22). Antisportivo fischiato ad Orsini, Perugia ne approfitta con Scarpato dalla lunetta (23-24) e con Rudzka sul successivo possesso (23-26). Il tempo di ribaltare l'azione, Orsini piazza la bomba del nuovo pari (26-26). Lucca litiga con il canestro dai liberi (0 su 4), friendly roll invece per Rudzka da sotto (26-28). Arbitri molto fiscali e forse di più, altro antisportivo stavolta a Giangrasso con Scarpato che ne mette uno su due (26-29). Michelotti coat to coast dopo aver rubato palla (28-29), siamo allo scadere c'è tempo per un piazzato di Rudzka (28-31) ed un libero di Ceccarini a quattro secondi dalla sirena (29-31).

Rientra meglio in campo Perugia con Parolai and one (29-34) e Falbo (29-36), Capodagli ricuce con una azione personale appoggiandosi al vetro (31-36). Michelotti uno su due al quinto (32-36), Fausti ed un libero di Rudzka per un nuovo +7 ospite (32-39), Orsini tripla su assist di Ceccarini che tiene Lucca aggrappata alla partita (35-39). Bona due su due accorcia ancora (37-39), uno di Falkowska (37-40), Ceccarini arresto e tiro dalla media per tornare in scia (39-40). Giangrasso dalla lunetta per il sorpasso (41-40), non ci stanno Gambelunghe e Falbo (41-44) ed ancora Gambelunghe con un libero che chiude la frazione sul 41-45.

Inizio ultimo quarto con Perugia che raggiunge il massimo vantaggio con Rudzka (41-47) ed i liberi di Falbo (41-49).

Ancora Capodagli a ricucire dalla lunetta (43-49) e Bona da sotto proteggendosi con il ferro (45-49), Rudzka ad allungare con due liberi (45-51). Orsini due punti su assist di Michelotti (47-51) dopo azione faraginosa appoggiandosi al vetro. Ancora un tiro libero per Scarpato (47-52), poi Scarpato in contropiede (47-54). Anche Maffei dalla lunetta (49-54), ma Scarpato risponde da sotto (49-56). Orsini dalla sinistra oltre l'arco riporta Lucca a due possessi di distacco (52-56), Gambelunghe in extrapossesso mette il sigillo alla partita (52-58). Non vanno un paio di tentativi dalla distanza per Lucca, si chiude con un arresto e tiro di Ceccarini ed un libero di Gambelunghe che aggiornano sul 54-59 finale.



"Complimenti a Perugia - commenta coach Pistolesi - che ha fatto una partita importante meritando la vittoria. Noi siamo soddisfatti della parte difensiva, perche, a parte qualche errore e qualche ingenuità, abbiamo tenuto Perugia sotto la sua media. In attacco, nel primo quarto abbiamo avuto sette-otto minuti di buona fluidità, ma che non siamo riuscite a replicare per tutta la partita. Su questo dovremo lavorare in settimana per migliorarci." Le due squadre si incontreranno per gara-2 sabato 23 ore 19 al Palapellini di Perugia.