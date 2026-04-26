Le Mura Spring, è tempo di finale

Basket Le Mura
sabato, 16 maggio 2026, 17:18
La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo. Due squadre dove ognuna ha le capacità di rovesciare una partita e nessuna deve fare minutaggi impossibili perché è indispensabile alla squadra. Due squadre che divertono il pubblico perché tutte le ragazze hanno ottime mani.
Due squadre che hanno chiuso la regolar season da seconda e terza, ad una manciata di punti di differenza.Perugia ha squadernato la migliore capacità realizzativa media della prima fase con 70,5 punti/gara a fronte di 54,5 punti subiti. In fase di playoff, a conferma che si tratta di un altro campionato, le medie sono invece di 60 punti/gara fatti e 54,5 subiti. Lucca ha chiuso la regolar season con una media di 63,3 punti fatti e 49,8 subiti. In fase playoff è sui 68 punti fatti e 49,5 subiti.Tante sono le giocatrici di Perugia con punti nelle mani. Si parte dal centro Alicja Falkowska, specialista dal pitturato, accreditata di 11,4 punti/gara, poi la guardia Giorgia Gambelunghe con 10,5 e l'altra esterna Martina Scarpato con 11,7 entrambe temibili dall'arco. Inoltre la play Justyna Rudzka, arrivata la scorsa estate, che ne fattura 10 ad ogni allacciata di scarpe.
A ciò si aggiunga una panchina lunga con valide rotazioni, dato che nessuna giocatrice supera una media di 28 minuti giocati per gara."Perugia è una squadra ben strutturata - analizza coach Pistolesi - che da anni prova a raggiungere la promozione e quindi sa come affrontare questo tipo di partite. Da parte nostra ho cercato sempre di trasmettere alle ragazze di rispettare qualunque avversario, ma di non temere nessuno e così dovrà essere anche per questa finale. Questa Gara-1 ha un'importanza fondamentale, abbiamo fatto il massimo per affrontarla nelle migliori condizioni e ci giocheremo le nostre carte". Palla a due alle ore 18, dirigono la gara i signori Matteo Barbanti e Enrico Liverani, entrambi di Livorno.
sabato, 9 maggio 2026, 09:09
È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o...
domenica, 3 maggio 2026, 04:28
Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. A Piombino finisce 67-57 per le biancorosse
sabato, 2 maggio 2026, 08:59
Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le biancorosse si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale...
domenica, 26 aprile 2026, 10:33
Buona la prima nel primo turno di serie playoff per le ragazze del Greenlucca vittoriose su un coriaceo Golfo Piombino che tiene testa fino alla metà del secondo quarto, per poi cedere completamente nella ripresa. La difesa Spring protagonista nega il fondo della retina per tredici minuti indirizzando l'incontro, nei...