Basket Le Mura



Le Mura Spring, è tempo di finale

sabato, 16 maggio 2026, 17:18

La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo. Due squadre dove ognuna ha le capacità di rovesciare una partita e nessuna deve fare minutaggi impossibili perché è indispensabile alla squadra. Due squadre che divertono il pubblico perché tutte le ragazze hanno ottime mani.

Due squadre che hanno chiuso la regolar season da seconda e terza, ad una manciata di punti di differenza.Perugia ha squadernato la migliore capacità realizzativa media della prima fase con 70,5 punti/gara a fronte di 54,5 punti subiti. In fase di playoff, a conferma che si tratta di un altro campionato, le medie sono invece di 60 punti/gara fatti e 54,5 subiti. Lucca ha chiuso la regolar season con una media di 63,3 punti fatti e 49,8 subiti. In fase playoff è sui 68 punti fatti e 49,5 subiti.Tante sono le giocatrici di Perugia con punti nelle mani. Si parte dal centro Alicja Falkowska, specialista dal pitturato, accreditata di 11,4 punti/gara, poi la guardia Giorgia Gambelunghe con 10,5 e l'altra esterna Martina Scarpato con 11,7 entrambe temibili dall'arco. Inoltre la play Justyna Rudzka, arrivata la scorsa estate, che ne fattura 10 ad ogni allacciata di scarpe.

A ciò si aggiunga una panchina lunga con valide rotazioni, dato che nessuna giocatrice supera una media di 28 minuti giocati per gara."Perugia è una squadra ben strutturata - analizza coach Pistolesi - che da anni prova a raggiungere la promozione e quindi sa come affrontare questo tipo di partite. Da parte nostra ho cercato sempre di trasmettere alle ragazze di rispettare qualunque avversario, ma di non temere nessuno e così dovrà essere anche per questa finale. Questa Gara-1 ha un'importanza fondamentale, abbiamo fatto il massimo per affrontarla nelle migliori condizioni e ci giocheremo le nostre carte". Palla a due alle ore 18, dirigono la gara i signori Matteo Barbanti e Enrico Liverani, entrambi di Livorno.