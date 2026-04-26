Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

BL Colorificio

Basket Le Mura

Le Mura Spring, è tempo di finale

sabato, 16 maggio 2026, 17:18

La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo. Due squadre dove ognuna ha le capacità di rovesciare una partita e nessuna deve fare minutaggi impossibili perché è indispensabile alla squadra. Due squadre che divertono il pubblico perché tutte le ragazze hanno ottime mani.

Due squadre che hanno chiuso la regolar season da seconda e terza, ad una manciata di punti di differenza.Perugia ha squadernato la migliore capacità realizzativa media della prima fase con 70,5 punti/gara a fronte di 54,5 punti subiti. In fase di playoff, a conferma che si tratta di un altro campionato, le medie sono invece di 60 punti/gara fatti e 54,5 subiti. Lucca ha chiuso la regolar season con una media di 63,3 punti fatti e 49,8 subiti. In fase playoff è sui 68 punti fatti e 49,5 subiti.Tante sono le giocatrici di Perugia con punti nelle mani. Si parte dal centro Alicja Falkowska, specialista dal pitturato, accreditata di 11,4 punti/gara, poi la guardia Giorgia Gambelunghe con 10,5 e l'altra esterna Martina Scarpato con 11,7 entrambe temibili dall'arco. Inoltre la play Justyna Rudzka, arrivata la scorsa estate, che ne fattura 10 ad ogni allacciata di scarpe.

A ciò si aggiunga una panchina lunga con valide rotazioni, dato che nessuna giocatrice supera una media di 28 minuti giocati per gara."Perugia è una squadra ben strutturata - analizza coach Pistolesi - che da anni prova a raggiungere la promozione e quindi sa come affrontare questo tipo di partite. Da parte nostra ho cercato sempre di trasmettere alle ragazze di rispettare qualunque avversario, ma di non temere nessuno e così dovrà essere anche per questa finale. Questa Gara-1 ha un'importanza fondamentale, abbiamo fatto il massimo per affrontarla nelle migliori condizioni e ci giocheremo le nostre carte". Palla a due alle ore 18,  dirigono la gara i signori Matteo Barbanti e Enrico Liverani, entrambi di Livorno.

 

bonito

Banca di Pescia

panda home

MAV

Osteria Da Pio

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

BL Colorificio

Altri articoli in Basket Le Mura

sabato, 9 maggio 2026, 09:09

Le Mura Spring, una settimana in più per la sfida finale

È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o...

domenica, 3 maggio 2026, 04:28

Le Mura Spring chiude la serie Playoff e va in finale

Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. A Piombino finisce 67-57 per le biancorosse

sabato, 2 maggio 2026, 08:59

Le Mura Spring in trasferta per Gara-2 di Playoff contro Piombino

Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le biancorosse si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale...

domenica, 26 aprile 2026, 10:33

Le Mura Spring batte Piombino e si porta avanti nel turno playoff

Buona la prima nel primo turno di serie playoff per le ragazze del Greenlucca vittoriose su un coriaceo Golfo Piombino che tiene testa fino alla metà del secondo quarto, per poi cedere completamente nella ripresa. La difesa Spring protagonista nega il fondo della retina per tredici minuti indirizzando l'incontro, nei...

Ricerca nel sito

bonito

Banca di Pescia

panda home

MAV

Osteria Da Pio

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

ST Company