Basket Le Mura



Le Mura Spring chiude la serie Playoff e va in finale

domenica, 3 maggio 2026, 04:28

Basket Golfo Femminile - Greenlucca Le Mura Spring 57-67 (16-13; 23-33; 43-57)



Basket Golfo: Azzola* 20, Piangerelli 2, De Kock* 24, Montella* 3, Bruintjes*, Tanganelli, Candelori2, Patriarca, Mazzucco 2, Quaratesi*, Alfonsi, Bassini 4. All. Biancani, ass. Todeschini.



Le Mura Spring: Giangrasso 6, Ceccarini* 16, Dianda 12, Capodagli* 8, Bona n.e., Orsini* 3, Morettini, Geremei, Chiti 10, Maffei* 5, Michelotti* 7, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



Arbitri: Bedilu Pucciarelli di Cascina e Alessandro Carta di Pisa.



Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. Partono meglio le padrone di casa, con la prolificità delle straniere, ma senza dare mai l'idea di poter allungare, poi il ritorno delle ospiti che controllano la gara fino alla fine.



Partenza lampo delle piombinesi con De Kock che sorprende due volte in un minuto la difesa lucchese (4-0), ricuce Orsini da oltre l'arco su scarico di Michelotti (4-3). Piombino si affida ancora alle mani di De Kock che punta a canestro e subisce fallo mettendone due su due (6-3). Ceccarini non è da meno, altro giro pieno in lunetta (6-5), Capodagli con assist di Ceccarini che ruba palla a centrocampo porta avanti le ospiti in spin move (6-7). Bassini per il controsorpasso (8-7), poi ancora De Kock in penetrazione con l'and one che non va (10-7). Due punti dal midrange destro per Azzola (12-7) poi, dopo un libero di Ceccarini (12-8), Candelori per il massimo vantaggio casa (14-8). Che dura poco perchè Ceccarini lancia Chiti in contropiede (14-10), ci riprova De Kock con i soliti liberi (16-10), ma Dianda appena entrata ricuce da oltre l'arco su assist di Morettini (16-13).

Il secondo quarto si apre con i due liberi di De Kock (18-13), subito rintuzzati da un bel floater di Ceccarini (18-15). Ancora Ceccarini dalla linea della carità (18-17), poi Orsini trova Dianda che la mette dal centro dell'arco, portando avanti le ospiti (18-20). Due punti per Mazzucco dalla destra per la nuova parità (20-20), ma i liberi di Dianda portano nuovamente avanti Lucca (20-22). L'inerzia ora è per le ospiti, la veronica di Ceccarini prova un primo allungo (20-24), Michelotti in contropiede arrotonda su lancio di Ceccarini (20-26). Dopo il timeout casa è Dianda la più pronta appoggiando al vetro (20-28), ora le squadre sono in bonus, gli arbitri fischiano tutto e si passa da una lunetta all'altra, ma dopo vari tentativi è Chiti la prima che realizza con un due su due (20-30). Si rivede De Kock in penetrazione (22-30) poi Giangrasso da tre sulla sirena dei 24 secondi (22-33). Un libero per Montella (23-33), sull'ultimo possesso Piombino perde palla, ma non va la preghiera di Giangrasso da casa sua.

Al rientro in campo Capodagli in penetrazione da sinistra (23-35), De Kock anche lei in penetrazione con libero supplementare (26-35). Capodagli giro pieno in lunetta (26-37), poi Maffei da oltre l'arco su assist di Michelotti (26-40). Ma Lucca non riesce ad allungare definitivamente, ora Piombino ha Azzola ispirata che ricuce con l'and one (29-40). Ancora Michelotti da tre (29-43), ancora Azzola (31-43), poi De Kock per il -10 (33-43) e Azzola per il -8 (35-43). Riporta in doppia cifra Maffei appoggiando al vetro (35-45), ma la partita la indirizza la tripla di Ceccarini (35-48), un'esultanza la sua, non siamo a Piombino siamo a Filadelfia e lei è Rocky. E subito dopo si ripete da due nonostante la trattenuta, mettendo anche il supplementare (35-51). Piombino si aggrappa alla partita con Azzola (37-51), ma Capodagli in arresto e tiro fa capire che la gara è in controllo (37-53). Michelotti due punti da sotto girandosi (37-55), Piangerelli sola in area scordata da tutta la difesa (39-55). Ancora De Kock che sfonda le linee difensive lucchesi (41-55), sul capovolgimento Chiti da sotto su assist consegnato di Michelotti (41-57).

I due liberi di Bassini chiudono il terzo quarto (43-57).

L'ultima frazione si apre con i due punti di Chiti assistita da Giangrasso (43-59), poi una serie di scambi rapidi fanno trovare Dianda sola sottocanestro (43-61). Un libero su due di De Kock (44-61), la tripla di Giangrasso dall'angolo destro su scarico di Ceccarini (44-64). Con il libero di Ceccarini al sesto minuto (44-65) si raggiunge il massimo vantaggio Lucca (+21), che ora pensa già ai festeggiamenti. Azzola da sotto dopo extrapossesso (46-65), De Kock in penetrazione (48-65), ancora Azzola (50-65), per il loro bottino personale. Chiti dalla media su assist di Ceccarini (50-67), si chiude con Azzola da sotto su rimbalzo offensivo (52-67), i liberi di Montella (54-67) e la tripla di Azzola dalla sinistra (57-67).



"Ci aspettavamo una squadra super motivata - commenta coach Pistolesi - che infatti è partita molto forte. È un squadra con delle qualità che può mettere in difficoltà chiunque. Noi siamo state un po' soft all'inizio, poi abbiamo incanalato la partita secondo quelle che sono le nostre caratteristiche, difendendo bene e cercando di allungare il campo in contropiede. Oggi abbiamo avuto un grande impatto dalla panchina, Francesca Chiti e Sofia Morettini importantissime quando abbiamo avuto problemi di falli per Orsini e Capodagli e inoltre Sofia Dianda che pur veniva da una settimana impegnativa, ma che all'inizio ci ha dato lo sprint per rientrare in partita. Ora attendiamo di sapere chi sarà l'avversaria e ci ritroveremo in palestra per preparare la prossima gara".



Il prossimo impegno non è ancora calendarizzato, ma sarà tra le mura amiche del Palatagliate il 16 maggio prossimo.