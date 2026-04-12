Basket Le Mura



Le Mura Spring in trasferta per Gara-2 di Playoff contro Piombino

sabato, 2 maggio 2026, 08:59

Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le ragazze del Greenlucca si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Lo staff tecnico ha analizzato la gara di sabato scorso per verificare i punti di forza e le eventuali modifiche da apportare in gara. Sicuramente la grande prova difensiva di metà gara ha permesso di risparmiare energie sul finale a risultato acquisito, già con la testa alla prova successiva.

Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale turno di semifinale. Ad oggi le rotazioni della panchina sono abbastanza limitate, ma questo è un problema con il quale la squadra ha convissuto per gran parte della stagione. Francesca Evangelista quando stava per chiudere la lunga preparazione dopo l'infortunio in preseason ha avvertito di nuovo dolore al ginocchio destro. Serena Bona sta riacquisendo tono muscolare dopo lo stop forzato di un paio di mesi, ma non è ancora sicura di poter rientrare a Piombino. Per Federica Papa nuova operazione al ginocchio proprio questo lunedì, quindi la aspettiamo per la riabilitazione in estate.

Altri piccoli fastidi nei giorni scorsi anche per Morettini e Ceccarini, potrebbe mancare anche Sofia Dianda impegnata in doppio utilizzo con Vis Rosa Ferrara nelle finali nazionali Under17 a Tortona (AL) dal 27 aprile al 3 maggio. "Mi aspetto una partita di grande aggressività da parte di Piombino - analizza coach Pistolesi - in casa e con le spalle al muro, daranno tutto ciò che hanno e faranno l'impossibile per arrivare alla bella. Da parte nostra ennesima settimana di grande fatica numerica in allenamento, ma ci faremo trovare pronte. Vogliamo fortemente chiudere la serie". Sono stati designati a dirigere la gara i signori Bedilu Pucciarelli di Cascina e Alessandro Carta di Pisa