Le Mura Spring in trasferta per Gara-2 di Playoff contro Piombino

Basket Le Mura
sabato, 2 maggio 2026, 08:59
Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le ragazze del Greenlucca si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Lo staff tecnico ha analizzato la gara di sabato scorso per verificare i punti di forza e le eventuali modifiche da apportare in gara. Sicuramente la grande prova difensiva di metà gara ha permesso di risparmiare energie sul finale a risultato acquisito, già con la testa alla prova successiva.
Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale turno di semifinale. Ad oggi le rotazioni della panchina sono abbastanza limitate, ma questo è un problema con il quale la squadra ha convissuto per gran parte della stagione. Francesca Evangelista quando stava per chiudere la lunga preparazione dopo l'infortunio in preseason ha avvertito di nuovo dolore al ginocchio destro. Serena Bona sta riacquisendo tono muscolare dopo lo stop forzato di un paio di mesi, ma non è ancora sicura di poter rientrare a Piombino. Per Federica Papa nuova operazione al ginocchio proprio questo lunedì, quindi la aspettiamo per la riabilitazione in estate.
Altri piccoli fastidi nei giorni scorsi anche per Morettini e Ceccarini, potrebbe mancare anche Sofia Dianda impegnata in doppio utilizzo con Vis Rosa Ferrara nelle finali nazionali Under17 a Tortona (AL) dal 27 aprile al 3 maggio. "Mi aspetto una partita di grande aggressività da parte di Piombino - analizza coach Pistolesi - in casa e con le spalle al muro, daranno tutto ciò che hanno e faranno l'impossibile per arrivare alla bella. Da parte nostra ennesima settimana di grande fatica numerica in allenamento, ma ci faremo trovare pronte. Vogliamo fortemente chiudere la serie". Sono stati designati a dirigere la gara i signori Bedilu Pucciarelli di Cascina e Alessandro Carta di Pisa
domenica, 26 aprile 2026, 10:33
Buona la prima nel primo turno di serie playoff per le ragazze del Greenlucca vittoriose su un coriaceo Golfo Piombino che tiene testa fino alla metà del secondo quarto, per poi cedere completamente nella ripresa. La difesa Spring protagonista nega il fondo della retina per tredici minuti indirizzando l'incontro, nei...
domenica, 19 aprile 2026, 11:28
Chiudono in bellezza la stagione regolare le ragazze del Greenlucca regolando già dal primo quarto il CMB Valdarno. Gara giocata a viso aperto, a tratti bella e veloce che ha divertito il pubblico presente al Palatagliate. Sabato prossimo, il via dei play off
sabato, 18 aprile 2026, 08:25
Ultima gara di regolar season per le ragazze del Greenlucca questo sabato al Palatagliate contro Valdarno.Le ragazze della città del Masaccio si trovano in chiusura di campionato invischiate in piena zona playout, a contendersi la terz'ultima posizione con Pontedera
domenica, 12 aprile 2026, 08:38
Passano a Pontebuggianese le ragazze del Greenlucca al termine di una gara spigolosa (62-46), con tutte le caratteristiche di un derby e nessuna di un confronto di fine campionato dal risultato ininfluente sulla classifica.