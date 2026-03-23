Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria nel derby con Nicobasket

domenica, 12 aprile 2026, 08:38

Nicobasket Femminile - Greenlucca Le Mura Spring 46-62 (18-9; 27-24; 40-46)

Nicobasket: Tongiorgi, Rastelli 1, Salvestrini*, Zamboni, Skapin, Michelotti, Traore* 11, Mandroni* 13, Montiani* 13, Modini* 4, Bargiacchi, Mascia 4. All. Rastelli, ass. Benedetti, Nerini.

Le Mura Spring: Giangrasso 2, Ceccarini* 7, Capodagli * 9, Papa n.e., Orsini* 13, Morettini*, Geremei, Chiti 4, Maffei* 16, Michelotti 11, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano

Arbitri: Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR) e Niccolò Borgioli di Massa.

Passano a Pontebuggianese le ragazze del Greenlucca al termine di una gara spigolosa, con tutte le caratteristiche di un derby e nessuna di un confronto di fine campionato dal risultato ininfluente sulla classifica. Partono decisamente meglio le padrone di casa, poi le lucchesi prendono progressivamente le misure per scappare via nell'ultima frazione di gioco.

Muove per prima il tabellone Mandroni che arriva al vetro approfittando di una incertezza nella marcatura (2-0). Ci provano Ceccarini, Orsini e Maffei, ma non vanno i tiri di Lucca, mentre Mandroni riesce ad andare in lunetta mettendo solo il secondo (3-0). Si sblocca Orsini su azione di rimessa dal fondo assistita da Maffei (3-2). Modini dalla media su assist di Mandroni (5-2), Lucca ha le polveri bagnate al tiro mentre Montiani ha la mano calda dall'arco (8-2). Mandroni dalla lunetta mette ancora solo il secondo libero (9-2) poi Orsini rimbalzo offensivo e scarico su Maffei che mette la tripla di tabella (9-5). Azione successiva, Montiani ripristina il vantaggio casa (12-5), poi Traore allunga rubando palla a centrocampo per il massimo vantaggio (14-5). Ceccarini da sotto danzando sul piede perno (14-7), ma ancora Modini liberata da Montiani (16-7). Ultimi secondi, Chiti ruba palla e va fino in fondo (16-9), ma Mandroni sulla sirena sfonda le linee della difesa (18-9) nonostante gli appelli di coach Pistolesi di spendere fallo per fermare l'azione.Secondo quarto, Giangrasso in penetrazione da sinistra (18-11), poi Michelotti ruba palla a centrocampo e arriva al vetro (18-13). Ceccarini subisce fallo su tiro, due su due (18-15), Montiani da tre per chiudere il break Lucca (21-15). Capodagli da sottoplancia (21-17), ancora Montiani stavolta da casa sua per tamponare il rientro delle avversarie (24-17). Michelotti in elegante floater (24-19), nell'azione successiva si iscrive a referto anche Mascia dalla media (26-19). Michelotti fallo subito su tiro da oltre l'arco, mette il secondo e il terzo libero (26-21).

Tecnico coraggioso a coach Pistolesi al settimo minuto, Montiani realizza (27-21), la palla resta a Lucca Michelotti scarica nelle sapienti mani di Maffei che se la sente dall'angolo destro (27-24) e che chiude così il periodo.Al rientro Maffei riceve in lunetta da Michelotti si gira e la mette (27-26) portando Lucca ad una incollatura, ma Traore fa respirare le padrone di casa (29-26). Ceccarini, dopo un bel recupero difensivo, subisce fallo antisportivo e forse qualcosa di più, mettendo uno dei relativi tiri liberi (29-27), poi Orsini da sotto in extrapossesso porta le ospiti ad impattare per la prima volta (29-29). La partita ora è riaperta, Mandroni cerca di far ripartire le pontigiane (31-29), ma Maffei in jump impatta nuovamente (31-31). Orsini in transizione porta avanti Lucca (31-33), Mandroni in floating per il nuovo pari (33-33). Due azioni di Traore danno l'illusione a Nico di poter scappare nuovamente (37-33), ma Capodagli fallo subito su tiro fa il pieno in lunetta (37-35) e Maffei coast to coast su palla rubata, impattano nuovamente (37-37). Ancora Traore da sotto con le sue lunghe leve (39-37), ma Ceccarini in arresto e tiro nel pitturato non concede nulla (39-39). Dopo un libero di Traore (40-39) si prende il palcoscenico Orsini con la sua tripla dal centro arco su assist di Maffei (40-42).

Ancora Orsini, la cui mano può essere ferro e può essere piuma, prima da sotto con le quattro ruote motrici inserite (40-44) poi con un elegante waiter shot (40-46). Ultimo quarto, Mandroni lasciata sola realizza da tre (43-46), ma le ospiti non si scompongono, Chiti liberata da Orsini (43-48) e Maffei dalla sua mattonella in jump (43-50) ridanno margine a Lucca. Ci prova Mascia a ricucire (45-50), ma da ora in poi è un monologo biancorosso. Un libero di Michelotti (45-51), un piazzato di Maffei su azione di rimessa dal fondo (45-53), uno di Michelotti dalla lunetta su assist di Maffei (45-55) portano il vantaggio in doppia cifra. La tripla di Capodagli dall'angolo sinistro (45-58) e la sua veronica sottocanestro chiudono sostanzialmente la contesa (45-60), Michelotti arrotonda rubando palla a centrocampo e appoggiandola al vetro (45-62). Mancano poco più di due minuti, c'è tempo solo per far girare le panchine e per il libero di Rastelli allo scadere (46-62).

"La squadra ha avuto un inizio sottotono - commenta coach Pistolesi - di cui mi assumo la responsabilità. Non sono riuscito a trasmettere che le ultime di campionato devono servire come preparazione mentale per i playoff, durante i quali non possiamo permetterci di giocare neppure cinque minuti sottotono. Poi la squadra è riuscita a ribaltare una partita che ci ha viste soffrire per tre tempi. Nell'ultimo abbiamo allungato, ma il divario è anche troppo penalizzante per le avversarie che hanno fatto una partita orgogliosa. Da martedì torniamo in palestra per preparare l'ultima di campionato, poi ci aspettano i playoff che sono un campionato a sè."

Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca sabato 18 aprile ore 18,30 quando al Palatagliate scenderà Valdarno.