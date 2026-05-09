Le Mura Spring vince a Perugia e allunga la serie a Gara-3

Basket Le Mura
domenica, 24 maggio 2026, 08:16
Sisas Pall. Perugia - Greenlucca Le Mura Spring 48-58 (16-7; 31-18; 38-40)
Perugia: Parolai* 3, Gambelunghe 2, Cernicchi n.e., Stefanelli n.e., Scarpato* 13, Aquinardi 3, Falbo* 11, Falkowska 2, Iachettini, Rudska* 8, Manganello* 3, Fausti 3. All. Posti, ass. Nicolini.
Le Mura Spring: Giangrasso 3, Ceccarini* 19, Dianda 2, Capodagli 10, Bona* 15, Orsini*, Cinquemani n.e., Geremei n.e., Chiti n.e., Maffei* 7, Michelotti* 2, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.
Arbitri: Valentino Antonelli di Assisi e Claudia Puliga di Perugia.
Le ragazze del Greenlucca espugnano il Palapellini di Perugia ed allungano la serie della finale a Gara-3. Partita dai due volti, con Lucca irriconoscibile nel primo tempo, ma che esce trasformata dall'intervallo lungo, ricuce lo scarto e poi allunga nel finale.
Palla a due Perugia che sorprende la difesa ospite con Scarpato in penetrazione dopo quattro secondi (2-0). Sul ribaltamento Michelotti assist a rientrare per Bona sottocanestro (2-2), ma ancora Falbo in penetrazione (4-2), il tutto in meno di un minuto. Parolai dal centro dell'arco (7-2), un libero su due per Scarpato (8-2), ancora una tripla stavolta da sinistra per Scarpato (11-2) che fa chiamare il minuto a coach Pistolesi. Al rientro subito Maffei arresto ad un tempo dalla lunetta (11-4), ma Lucca continua a litigare con il canestro dalla lunga, dalla media ed anche da sotto. Falbo ruba palla e viene fermata sul tiro con fallo, realizzando i due liberi (13-4). Oltre che col canestro Lucca litiga anche con il primo arbitro, fallo tecnico realizzato da Falkowska (14-4). Gambelunghe al vetro per il 16-4, poi nel finale di periodo Lucca accorcia con due liberi di Ceccarini (16-6) e con uno di Bona (16-7).
Secondo quarto, Michelotti in dribling nel pitturato (16-9) e Giangrasso dalla destra oltre l'arco ricuciono momentaneamente (16-12), ma una tripla di tabella di Manganello (19-12) fa capire che non è ancora tempo. Maffei dalla sua mattonella di sinistra (19-14) tiene Lucca aggrappata alla partita, Fausti piazza un'altra tripla da sinistra, lasciata sola (22-14). Rudska da sotto piede perno riporta il vantaggio in doppia cifra (24-14). La veronica tutta esperienza di Bona (24-16), subito ancora Rudska a ristabilire (26-16). Tripla sbagliata Lucca, tripla subita con Aquinardi (29-16), ma non entrano neppure gli appoggi al vetro. Riesce a segnare Ceccarini di determinazione (29-18), Scarpato in chiusura aggiorna sul 32-18.
Coach Pistolesi nell'intervallo catechizza le sue ragazze che rientrano in campo con uno spirito diverso. Bona, con la calma di chi è già passata mille volte in queste situazioni, inizia a tessere la tela. Intanto la piazza dal midrange sulla sirena dei 24 secondi (31-20), poi consegna un cioccolatino a Ceccarini (31-22). Dopo un curioso antisportivo a Michelotti, trasformato in parte da Scarpato (32-22) è ancora Bona a fare un giro pieno in lunetta (32-24). Perugia ora segna solo dai liberi, Falkowska uno su due (33-24), Bona invece trascina le sue prima su assist di Capodagli (33-26), poi di Michelotti (33-28). Le Spring ora ci credono, quali colombe dal disìo chiamate, riescono ad inquadrare meglio il canestro. Ceccarini piazza la tripla su azione di rimessa dal fondo (33-31), Perugia di tamponare l'emorragia con Falbo (35-31), ma Capodagli ricuce ancora su assist schiacciato di Ceccarini (35-33). Falbo due su due dalla lunetta (37-33), ma Capodagli spalle a canestro è scatenata (37-35) e, assistita da Giangrasso, piazza anche la tripla del sorpasso sulla sirena dei 24 secondi (37-38). Ceccarini arriva al vetro da sinistra (37-40), chiude Falbo dalla lunetta sul 38-40 un quarto nel quale Lucca ha riaperto la partita, lasciando alle avversarie solo un canestro dal campo.
La tripla di Capodagli liberata da Ceccarini (38-43) fa chiamare subito il time out a coach Posti. Falbo riesce a ricucire (40-43), Orsini ruba palla e lancia Dianda in contropiede, che realizza in terzo tempo (40-45). Break casa con la tripla di Scarpato che rimbalza tre volte sul ferro (43-45), il libero di Scarpato (44-45) e l'azione personale di Rudzka che riesce a riportare avanti Perugia al quinto minuto (46-45). Sarà l'ultimo sussulto della gara, Maffei da tre su azione di rimessa dal fondo riporta avanti Lucca (46-48), un libero di Ceccarini (46-49), ma soprattutto la bomba di tabella sulla sirena dei 24 secondi di Ceccarini (46-52) indica che gli dei del basket hanno deciso. Siamo negli ultimi due minuti, una serie di giri in lunetta per Bona (46-54), Rudzka (48-54) e due per Ceccarini (48-58) chiudono le ostilità.
"Il nostro primo tempo sembrava la continuazione di Gara-1 - commenta coach Pistolesi - colpa mia che per non mettere troppa pressione alla squadra, ne ho messa poca. Nel secondo tempo è venuto fuori il valore di queste ragazze, abbiamo concesso solo diciassette punti, e questo grazie allo spirito di abnegazione di questo gruppo che non molla mai un pallone. Ci meritavamo gara-3 per tutto quello che abbiamo fatto in stagione e ce la siamo conquistata." Si torna in campo tra le mura amiche del Palatagliate martedì 2 giugno per giocarsi l'accesso alla fase nazionale.
sabato, 23 maggio 2026, 08:20
Tornano in campo questo stasera al Palapellini di Perugia le ragazze del Greenlucca per cercare di allungare la serie della finale e giocarsi poi la eventuale bella martedì 2 giugno davanti al proprio pubblico: serve solo vincere
lunedì, 18 maggio 2026, 08:44
Il primo incontro della finale per l'accesso alla fase nazionale va a Perugia al termine di una gara non bellissima, ma molto combattuta da ambo le parti. Le lucchesi non riescono ad imporre il proprio ritmo in fase di attacco, mentre producono invece una buona prova difensiva
sabato, 16 maggio 2026, 17:18
La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate (ore 18) tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo
sabato, 9 maggio 2026, 09:09
È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o...