Basket Le Mura



Le Mura Spring vince a Perugia e allunga la serie a Gara-3

domenica, 24 maggio 2026, 08:16

Sisas Pall. Perugia - Greenlucca Le Mura Spring 48-58 (16-7; 31-18; 38-40)



Perugia: Parolai* 3, Gambelunghe 2, Cernicchi n.e., Stefanelli n.e., Scarpato* 13, Aquinardi 3, Falbo* 11, Falkowska 2, Iachettini, Rudska* 8, Manganello* 3, Fausti 3. All. Posti, ass. Nicolini.



Le Mura Spring: Giangrasso 3, Ceccarini* 19, Dianda 2, Capodagli 10, Bona* 15, Orsini*, Cinquemani n.e., Geremei n.e., Chiti n.e., Maffei* 7, Michelotti* 2, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



Arbitri: Valentino Antonelli di Assisi e Claudia Puliga di Perugia.



Le ragazze del Greenlucca espugnano il Palapellini di Perugia ed allungano la serie della finale a Gara-3. Partita dai due volti, con Lucca irriconoscibile nel primo tempo, ma che esce trasformata dall'intervallo lungo, ricuce lo scarto e poi allunga nel finale.



Palla a due Perugia che sorprende la difesa ospite con Scarpato in penetrazione dopo quattro secondi (2-0). Sul ribaltamento Michelotti assist a rientrare per Bona sottocanestro (2-2), ma ancora Falbo in penetrazione (4-2), il tutto in meno di un minuto. Parolai dal centro dell'arco (7-2), un libero su due per Scarpato (8-2), ancora una tripla stavolta da sinistra per Scarpato (11-2) che fa chiamare il minuto a coach Pistolesi. Al rientro subito Maffei arresto ad un tempo dalla lunetta (11-4), ma Lucca continua a litigare con il canestro dalla lunga, dalla media ed anche da sotto. Falbo ruba palla e viene fermata sul tiro con fallo, realizzando i due liberi (13-4). Oltre che col canestro Lucca litiga anche con il primo arbitro, fallo tecnico realizzato da Falkowska (14-4). Gambelunghe al vetro per il 16-4, poi nel finale di periodo Lucca accorcia con due liberi di Ceccarini (16-6) e con uno di Bona (16-7).

Secondo quarto, Michelotti in dribling nel pitturato (16-9) e Giangrasso dalla destra oltre l'arco ricuciono momentaneamente (16-12), ma una tripla di tabella di Manganello (19-12) fa capire che non è ancora tempo. Maffei dalla sua mattonella di sinistra (19-14) tiene Lucca aggrappata alla partita, Fausti piazza un'altra tripla da sinistra, lasciata sola (22-14). Rudska da sotto piede perno riporta il vantaggio in doppia cifra (24-14). La veronica tutta esperienza di Bona (24-16), subito ancora Rudska a ristabilire (26-16). Tripla sbagliata Lucca, tripla subita con Aquinardi (29-16), ma non entrano neppure gli appoggi al vetro. Riesce a segnare Ceccarini di determinazione (29-18), Scarpato in chiusura aggiorna sul 32-18.

Coach Pistolesi nell'intervallo catechizza le sue ragazze che rientrano in campo con uno spirito diverso. Bona, con la calma di chi è già passata mille volte in queste situazioni, inizia a tessere la tela. Intanto la piazza dal midrange sulla sirena dei 24 secondi (31-20), poi consegna un cioccolatino a Ceccarini (31-22). Dopo un curioso antisportivo a Michelotti, trasformato in parte da Scarpato (32-22) è ancora Bona a fare un giro pieno in lunetta (32-24). Perugia ora segna solo dai liberi, Falkowska uno su due (33-24), Bona invece trascina le sue prima su assist di Capodagli (33-26), poi di Michelotti (33-28). Le Spring ora ci credono, quali colombe dal disìo chiamate, riescono ad inquadrare meglio il canestro. Ceccarini piazza la tripla su azione di rimessa dal fondo (33-31), Perugia di tamponare l'emorragia con Falbo (35-31), ma Capodagli ricuce ancora su assist schiacciato di Ceccarini (35-33). Falbo due su due dalla lunetta (37-33), ma Capodagli spalle a canestro è scatenata (37-35) e, assistita da Giangrasso, piazza anche la tripla del sorpasso sulla sirena dei 24 secondi (37-38). Ceccarini arriva al vetro da sinistra (37-40), chiude Falbo dalla lunetta sul 38-40 un quarto nel quale Lucca ha riaperto la partita, lasciando alle avversarie solo un canestro dal campo.

La tripla di Capodagli liberata da Ceccarini (38-43) fa chiamare subito il time out a coach Posti. Falbo riesce a ricucire (40-43), Orsini ruba palla e lancia Dianda in contropiede, che realizza in terzo tempo (40-45). Break casa con la tripla di Scarpato che rimbalza tre volte sul ferro (43-45), il libero di Scarpato (44-45) e l'azione personale di Rudzka che riesce a riportare avanti Perugia al quinto minuto (46-45). Sarà l'ultimo sussulto della gara, Maffei da tre su azione di rimessa dal fondo riporta avanti Lucca (46-48), un libero di Ceccarini (46-49), ma soprattutto la bomba di tabella sulla sirena dei 24 secondi di Ceccarini (46-52) indica che gli dei del basket hanno deciso. Siamo negli ultimi due minuti, una serie di giri in lunetta per Bona (46-54), Rudzka (48-54) e due per Ceccarini (48-58) chiudono le ostilità.



"Il nostro primo tempo sembrava la continuazione di Gara-1 - commenta coach Pistolesi - colpa mia che per non mettere troppa pressione alla squadra, ne ho messa poca. Nel secondo tempo è venuto fuori il valore di queste ragazze, abbiamo concesso solo diciassette punti, e questo grazie allo spirito di abnegazione di questo gruppo che non molla mai un pallone. Ci meritavamo gara-3 per tutto quello che abbiamo fatto in stagione e ce la siamo conquistata." Si torna in campo tra le mura amiche del Palatagliate martedì 2 giugno per giocarsi l'accesso alla fase nazionale.