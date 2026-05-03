Basket Le Mura



Le Mura, ultima chiamata

sabato, 23 maggio 2026, 08:20

Tornano in campo questo stasera al Palapellini di Perugia le ragazze del Greenlucca per cercare di allungare la serie della finale e giocarsi la bella martedì 2 giugno davanti al proprio pubblico. Nell'immediatezza della gara coach Pistolesi aveva detto di salvare la prova difensiva delle sue ragazze, ma di dover lavorare in settimana per ritrovare la necessaria fluidità in attacco. Su questo punto si è concentrata la preparazione settimanale della gara decisiva.

Dopo la seduta specifica con la preparatrice fisica Nadia Centoni di inizio settimana, gli allenamenti si sono svolti anche alla nuova palestra Bacchettoni per indisponibilità sia della palestra di S.Alessio, impegnata per gare federali sia del Palatagliate, impegnato da Gara-3 del maschile.Qualche strascico dal punto di vista fisico dopo la battaglia di Gara-1 per Francesca Orsini che lamenta un leggero stiramento all'adduttore destro, mentre Elisa Maffei si era dovuta fermare durante l'allenamento di mercoledì per un colpo fortuito al costato, ma dovrebbe recuperare.Tutto bene invece per Serena Bona, il cui minutaggio dosato di domenica scorsa ha permesso di rientrare pienamente in clima gara, anche per portare al gruppo-squadra l'esperienza necessaria in queste occasioni.

"La sconfitta di domenica ci ha messo con le spalle al muro - commenta coach Pistolesi - crediamo comunque di avere margini rispetto alla partita giocata in casa. Sappiamo anche che Perugia, oltre alle sue qualità, vorrà sfruttare il fattore campo per chiudere la serie. Noi la vogliamo riportare a Lucca e quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo di energie fisiche e mentali nella partita di sabato."Dirigeranno la gara con inizio alle ore 19,00 i signori Valentino Antonelli di Assisi e Claudia Puliga di Perugia.