Le Mura, ultima chiamata

Basket Le Mura
sabato, 23 maggio 2026, 08:20
Tornano in campo questo stasera al Palapellini di Perugia le ragazze del Greenlucca per cercare di allungare la serie della finale e giocarsi la bella martedì 2 giugno davanti al proprio pubblico. Nell'immediatezza della gara coach Pistolesi aveva detto di salvare la prova difensiva delle sue ragazze, ma di dover lavorare in settimana per ritrovare la necessaria fluidità in attacco. Su questo punto si è concentrata la preparazione settimanale della gara decisiva.
Dopo la seduta specifica con la preparatrice fisica Nadia Centoni di inizio settimana, gli allenamenti si sono svolti anche alla nuova palestra Bacchettoni per indisponibilità sia della palestra di S.Alessio, impegnata per gare federali sia del Palatagliate, impegnato da Gara-3 del maschile.Qualche strascico dal punto di vista fisico dopo la battaglia di Gara-1 per Francesca Orsini che lamenta un leggero stiramento all'adduttore destro, mentre Elisa Maffei si era dovuta fermare durante l'allenamento di mercoledì per un colpo fortuito al costato, ma dovrebbe recuperare.Tutto bene invece per Serena Bona, il cui minutaggio dosato di domenica scorsa ha permesso di rientrare pienamente in clima gara, anche per portare al gruppo-squadra l'esperienza necessaria in queste occasioni.
"La sconfitta di domenica ci ha messo con le spalle al muro - commenta coach Pistolesi - crediamo comunque di avere margini rispetto alla partita giocata in casa. Sappiamo anche che Perugia, oltre alle sue qualità, vorrà sfruttare il fattore campo per chiudere la serie. Noi la vogliamo riportare a Lucca e quindi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo di energie fisiche e mentali nella partita di sabato."Dirigeranno la gara con inizio alle ore 19,00 i signori Valentino Antonelli di Assisi e Claudia Puliga di Perugia.
lunedì, 18 maggio 2026, 08:44
Il primo incontro della finale per l'accesso alla fase nazionale va a Perugia al termine di una gara non bellissima, ma molto combattuta da ambo le parti. Le lucchesi non riescono ad imporre il proprio ritmo in fase di attacco, mentre producono invece una buona prova difensiva
sabato, 16 maggio 2026, 17:18
La sfida più appassionante dei playoff della serie B femminile è sicuramente quella in programma questa domenica al Palatagliate (ore 18) tra Lucca e Perugia. Due squadre che si somigliano, entrambe senza una o due leader assolute, ma con tutte le giocatrici leader nel proprio ruolo
sabato, 9 maggio 2026, 09:09
È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o...
domenica, 3 maggio 2026, 04:28
Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. A Piombino finisce 67-57 per le biancorosse