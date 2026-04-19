Le Mura Spring, una settimana in più per la sfida finale

Basket Le Mura
sabato, 9 maggio 2026, 09:09
È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o rivedere all'infinito gli schemi avversari.
Qui conta come arrivi preparato fisicamente e mentalmente, conta il clima in squadra e il calore del pubblico che ti sostiene. L'impostazione della preparazione fisica già da settembre può essere mirata a tirare fuori il meglio dalle atlete proprio nelle fasi finali, ed ora è il momento di dare tutto."Sicuramente il fatto di non giocare Gara-3 - conferma la preparatrice fisica Nadia Centoni - è doppiamente importante perchè ci permette di rifare il punto su tutto quanto fatto durante la stagione e cercare di prepararsi al meglio nel caso questa fase durasse ancora a lungo. Non è una preparazione standard perchè introduce elementi nuovi rispetto a quanto fatto finora e questo intervallo di tempo in più ci permette di recuperare anche qualche ragazza infortunata che ha qualche seduta in più per la preparazione fisica e qualche ora di allenamento tecnico specifico con il gruppo."Il clima nello spogliatoio è buono, ma anche su questo è stato fatto un lungo lavoro già da inizio stagione.
"Per quanto riguarda l'aspetto mentale - spiega il mental coach Ivan Dotto - è stata effettuata un'opportuna preparazione, analogamente a quanto è stato fatto dagli altri elementi dello staff relativamente agli aspetti fisico, tecnico e tattico. In particolare, con la squadra si è percorso un cammino di preparazione alla ricerca della migliore gestione mentale delle partite importanti, come appunto sono quelle dei play-off, dell'errore, del giudizio, dei momenti critici, ossia degli elementi fonte di quell'inevitabile "pressione" caratterizzante lo sport agonistico, che se percepiti e gestiti costruttivamente possono portare ad esprimere la migliore prestazione."Appuntamento quindi al Palatagliate domenica 17 maggio ore 18,00 contro Pall. Perugia, che ha eliminato al primo turno Costone Siena.
domenica, 3 maggio 2026, 04:28
Vittoria importante per le ragazze del Greenlucca che permette loro di chiudere il primo turno della serie playoff sul 2-0 e di accedere a quella che sarà una vera e propria finale per la scalata alla serie A2. A Piombino finisce 67-57 per le biancorosse
sabato, 2 maggio 2026, 08:59
Appena il tempo di smaltire l'euforia per la bella vittoria in Gara-1 che le biancorosse si sono ritrovate in palestra agli ordini di coach Pistolesi per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Piombino. Per Lucca sarebbe importante chiudere la serie in Gara-2 per ottimizzare le risorse per l'eventuale...
domenica, 26 aprile 2026, 10:33
Buona la prima nel primo turno di serie playoff per le ragazze del Greenlucca vittoriose su un coriaceo Golfo Piombino che tiene testa fino alla metà del secondo quarto, per poi cedere completamente nella ripresa. La difesa Spring protagonista nega il fondo della retina per tredici minuti indirizzando l'incontro, nei...
domenica, 19 aprile 2026, 11:28
Chiudono in bellezza la stagione regolare le ragazze del Greenlucca regolando già dal primo quarto il CMB Valdarno. Gara giocata a viso aperto, a tratti bella e veloce che ha divertito il pubblico presente al Palatagliate. Sabato prossimo, il via dei play off