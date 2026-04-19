Basket Le Mura



Le Mura Spring, una settimana in più per la sfida finale

sabato, 9 maggio 2026, 09:09

È fissata per domenica 17 Gara-1 contro Perugia, il primo atto della sfida finale che spalancherà alla vincente le porte della fase nazionale per l'ammissione in A2. Come tutte le gare di post-season, ogni volta si resetta tutto, non serve molto andare a ripescare numeriche sulle sfide di campionato o rivedere all'infinito gli schemi avversari.

Qui conta come arrivi preparato fisicamente e mentalmente, conta il clima in squadra e il calore del pubblico che ti sostiene. L'impostazione della preparazione fisica già da settembre può essere mirata a tirare fuori il meglio dalle atlete proprio nelle fasi finali, ed ora è il momento di dare tutto."Sicuramente il fatto di non giocare Gara-3 - conferma la preparatrice fisica Nadia Centoni - è doppiamente importante perchè ci permette di rifare il punto su tutto quanto fatto durante la stagione e cercare di prepararsi al meglio nel caso questa fase durasse ancora a lungo. Non è una preparazione standard perchè introduce elementi nuovi rispetto a quanto fatto finora e questo intervallo di tempo in più ci permette di recuperare anche qualche ragazza infortunata che ha qualche seduta in più per la preparazione fisica e qualche ora di allenamento tecnico specifico con il gruppo."Il clima nello spogliatoio è buono, ma anche su questo è stato fatto un lungo lavoro già da inizio stagione.

"Per quanto riguarda l'aspetto mentale - spiega il mental coach Ivan Dotto - è stata effettuata un'opportuna preparazione, analogamente a quanto è stato fatto dagli altri elementi dello staff relativamente agli aspetti fisico, tecnico e tattico. In particolare, con la squadra si è percorso un cammino di preparazione alla ricerca della migliore gestione mentale delle partite importanti, come appunto sono quelle dei play-off, dell'errore, del giudizio, dei momenti critici, ossia degli elementi fonte di quell'inevitabile "pressione" caratterizzante lo sport agonistico, che se percepiti e gestiti costruttivamente possono portare ad esprimere la migliore prestazione."Appuntamento quindi al Palatagliate domenica 17 maggio ore 18,00 contro Pall. Perugia, che ha eliminato al primo turno Costone Siena.