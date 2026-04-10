Basket Le Mura



Le Mura Spring batte Piombino e si porta avanti nel turno playoff

domenica, 26 aprile 2026, 10:33

Greenlucca Le Mura Spring - Basket Golfo Femminile 69-42 (20-19; 37-30; 51-30)

Le Mura Spring: Giangrasso* 13, Ceccarini* 9, Dianda 13, Capodagli* 9, Bona n.e., Papa n.e., Orsini* 8, Morettini, Geremei, Chiti 2, Maffei* 11, Michelotti 4. All. Pistolesi, ass. Mercogliano, Evangelista.

Golfo: Azzola* 2, Piangerelli, De Kock* 17, Montella* 5, Bruintjes* 4, Tanganelli, Candelori 5, Patriarca, Mazzucco, Quaratesi* 9, Alfonsi, Bassini. All. Biancani, ass. Todeschini, Fiaschi.

Arbitri: Tommaso De Trane di Pontedera e Niccolò Borgioli di Massa.

Buona la prima nel primo turno di serie playoff per le ragazze del Greenlucca vittoriose su un coriaceo Golfo Piombino che tiene testa fino alla metà del secondo quarto, per poi cedere completamente nella ripresa. La difesa Spring protagonista nega il fondo della retina per tredici minuti indirizzando l'incontro, nei minuti finali la testa è già a Gara2.

Primo quarto combattuto e veloce, la prima ad iscriversi a referto è Capodagli appoggiando al vetro un assist tagliato di Ceccarini (2-0). Maffei si fa trovare pronta in transizione dalla destra libersta da Ceccarini (5-0). Sul ribaltamento tripla anche per Montella (5-3), poi Piombino riesce a penetrare di forza il pitturato con Quaratesi (5-5) e subito dopo con Azzola (5-7). Risponde Orsini in penetrazione (7-7), in una manciata di secondi tocca a De Kock a scuotere la retina (7-9), poi a Maffei in arresto e tiro dalla sua mattonella (9-9), ancora a Quaratesi (9-11). E siamo appena al quinto minuto. I due liberi di Orsini fanno nuovamente impattare Lucca (11-11), in un attimo Ceccarini in arrsto ad un tempo (13-11) e Maffei che ruba palla e va a realizzare uno contro zero (15-11), fanno una prima prova di minifuga. Ma è ancora presto perchè De Kock realizza in penetrazione (15-13) e poi dopo l'uno su due di Orsini (16-13), rimette in scia le ospiti (16-15), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi. Al rientro Dianda mette il secondo tiro libero su due (17-15), ma Piombino è sempre li incollata con Candelori (17-17).

Ultimo giro di orologio, Dianda su lancio lungo di Michelotti, fallo subito e canestro supplementare (20-17). Ultima azione ospite, coach Pistolesi chiede di spendere fallo per interrompere l'azione, ma non sul tiro ad un secondo dalla sirena, Quaratesi ringrazia e riporta le ospiti ad una incollatura (20-19).Secondo quarto, Capodagli trova Dianda in angolo sinistro, breve scarto a destra e tripla insaccata (23-19). Rispondono subito le ospiti dall'angolo opposto con Candelori (23-22), dopo un libero su due di Michelotti (24-22), ne approfitta Bruintjes per riportare il punteggio in parità per la sesta volta (24-24), ma sarà l'ultima. Due minuti di digiuno da ambo le parti, Dianda subisce antisportivo, due liberi realizzati (26-24) poi tocca a Maffei a fare giro pieno in lunetta (28-24). Piombino accorcia ancora con i liberi di Quaratesi (28-26), ma Ceccarini in penetrazione arriva al vetro da sinistra, fallo subito e libero supplementare (31-26). Ancora due liberi per Ceccarini all'ottavo minuto (33-26), Bruintjes si aggrappa alla partita spalle a canestro (33-28). Capodagli da sotto, finta e controfinta allunga nuovamente (35-28), Dianda lasciata sola sul lato debole cattura un rimbalzo offensivo e realizza (37-28). A due secondi dalla sirena Montella guadagna fallo su tiro e chiude sul 37-30.Inaugura il terzo quarto Maffei che si butta nel pitturato dritto per dritto (39-30), poi tocca a Capodagli che però viene fermata con un fallo, realizzando i liberi (41-30). Ancora Capodagli, questa volta arriva al vetro cambiando mano (43-30), Michelotti prova l'affondo dalla destra, step back e realizza (45-30). Un libero di Capodagli al sesto minuto (46-30), ma è la bomba di Orsini dopo un paio di extrapossessi (49-30) su assist di Dianda che chiude virtualmente la contesa.

L'arbitraggio è all'inglese, il gioco è duro ma fluido. Si chiude con i due punti di Dianda in penetrazione forte (51-30).Ultimo quarto Ceccarini realizza entrando in area da sinistra (53-30), poi è Giangrasso a rubare palla su ripartenza avversaria ed appoggiare in terzo tempo (55-30). Giangrasso dall'angolo sinistro assistita da Geremei (58-30), al terzo minuto De Kock torna a muovere il tabellone per Piombino and one (58-33). Giangrasso si è scaldata la mano e si ripete dal centroarco senza ritmo (61-33), ma è Chiti su assist di Michelotti a firmare il massimo vantaggio Lucca (63-33). Dall'altra parte Piombino si affida a De Kock, migliore del torneo sui tiri liberi per rosicchiare qualche punto (63-39), Giangrasso invece sfrutta un contropiede su lancio di Capodagli (65-39) e ancora De Kock in acrobazia (65-41). Siamo agli sgoccioli, con la testa già a Gara2, c'è tempo per un libero a testa di Quaratesi e di Michelotti (66-42) e per una tripla di Giangrasso assistita da Michelotti (69-42)

"Queste partite non si può pensare che siano indirizzate già dal primo tempo - commenta coach Pistolesi - infatti Piombino ha fatto 20 minuti di altissimo livello ed è rimasta in scia. All'inizio del terzo quarto abbiamo fatto uno step in difesa, infatti le abbiamo tenute a zero punti. Grande merito alle ragazze, nonostante fossimo anche oggi a rotazioni ridotte. Siamo solo sull'uno a zero, non facciamoci prendere dall'entusiasmo, dobbiamo andare a Piombino, la possiamo chiudere, dobbiamo essere brave ad approfittare dell'occasione". Il prossimo impegno è calendarizzato al Palate per sabato 2 alle ore 20.