Basket Le Mura



Le Mura Spring, derby in trasferta a Ponte Buggianese

venerdì, 10 aprile 2026, 19:43

Diventata nelle ultime due stagioni una delle gare più attese del campionato, il derby tra Lucca e Ponte Buggianese vede quest'anno due squadre con obiettivi ben diversi. All'incontro di questo sabato le ragazze del Greenlucca si presentano forti del loro secondo posto ormai acquisito, ma con la necessità di non perdere il ritmo gara in previsione degli appuntamenti dei playoff, mentre quelle del Nicobasket si presentano con la tranquillità del nono posto assicurato senza poter ambire ad entrare in griglia playoff, ma anche con la salvezza in ghiaccio senza la lotteria dei playout.La gara di andata al Palatagliate vide la vittoria delle padrone di casa con un perentorio 76-38, con le pontigiane che riuscirono comunque a restare in partita fino alla fine del primo tempo. Al rientro le lucchesi piazzarono un parziale di 28-1 che chiuse la contesa, pemettendo loro di controllare fino alla sirena finale.Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento con rotazioni accorciate a causa di infortuni, in particolare Nico ha dovuto nuovamente fare a meno della play Diletta Nerini, mentre Lucca spera di svuotare una parte dell'infermeria almeno per l'inizio dei playoff.

Nico si presenta all'appuntamento con una media di punti segnati di 54,5 contro i 62,4 subiti. Le medie delle lucchesi sono sostanzialmente l'opposto, potendo vantare 62,6 punti fatti per gara contri i 50,5 subiti. In doppia cifra come punti realizzati Nico può schierare la play Martina Mandroni con 10,8 punti/gara, l'ala Alice Montiani con 10, appena sotto la guardia Carolina Salvestrini con 9,7.Giovedì scorso Nicobasket ha recuperato la gara casalinga del decimo turno perdendo contro Lerici per 68-71, risultato comunque ininfluente ai fini della classifica.





"Abbiamo voglia di riscattarci della sconfitta con Perugia - commenta coach Pistolesi - e la necessità di utilizzare le ultime partite in ottica di preparazione ai playoff, che ci devono dare risposte dal punto di vista caratteriale della squadra e di assimilazione degli schemi che stiamo preparando per la post season. Ci teniamo comunque - conclude il coach - a finire la stagione regolare con due vittorie."

Sono stati designati ad arbitrare la gara con inizio alle 20,30 i signori Andrea Dori di Pergine Valdarno (AR) e Niccolò Borgioli di Massa.