Basket Le Mura



Le Mura Spring, vittoria nell'ultima di campionato regolare

domenica, 19 aprile 2026, 11:28

Greenlucca Le Mura Spring - CMB Valdarno 80-39 (27-5; 43-13; 60-25)



Le Mura Spring: Giangrasso* 24, Ceccarini 2, Dianda* 21, Capodagli* 5, Bona n.e., Orsini n.e., Morettini 9, Geremei 3, Chiti* 6, Maffei 3, Michelotti* 7, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.



Valdarno: Sabatini, Folcarelli* 4, Bizzarri* 5, Sontsa* 7, Sposato* 12, Campagnano* 3, Torrini 6, Trapani 2. All. Piccioli.



Arbitri: Mattia Filipovic di Siena e Alberto Volpi di Cecina.



Chiudono in bellezza la stagione regolare le ragazze del Greenlucca regolando già dal primo quarto il CMB Valdarno. Gara giocata a viso aperto, a tratti bella e veloce che ha divertito il pubblico presente al Palatagliate.



Inizio con il consueto periodo di studio, siamo al terzo minuto quando Giangrasso mette i primi due punti dopo lunga azione (2-0). Risponde Valdarno in contropiede con Bizzarri (2-2), facendo chiamare il minuto a coach Pistolesi che prova a sintonizzare le sue. Esce dal timeout meglio di tutte Dianda che si fa trovare pronta al contropiede, prima su lancio di Giangrasso (4-2), poi su assist di Michelotti (6-2). Chiti si butta in area, palla c'è palla non c'è, senza appoggiarsi al vetro (8-2). Michelotti oltre l'arco dalla sinistra su recupero al rimbalzo di Dianda (11-2), poi Valdarno si apre ai contropiede di Chiti (13-2) e di Giangrasso (15-2). Ottavo minuto, giro lungo in lunetta di Sontsa per fallo subito su tiro da tre, ma realizza solo il primo (15-3). Si prende il palcoscenico Giangrasso, tripla da sinistra su assist di Chiti (18-3), poi su assist di Michelotti dalla stessa mattonella (21-3). Pochi secondi, eccola sull'altro lato dell'arco piedi a posto liberata da Geremei (24-3). Folcarelli fa girare il tabellone anche per Valdarno (24-5), ma ad una manciata di secondi alla sirena Michelotti imbocca ancora una volta Giangrasso per il 27-5 con cui si chiude il primo quarto.

Al rientro è Sposato che realizza per prima (27-7) poi Ceccarini in arresto e tiro dalla lunetta (29-7). Geremei and one in contropiede su lancio di Ceccarini (32-7), ma sull'azione successiva anche Folcarelli va veloce in transizione (32-9). Al quinto esce Ceccarini per una doloroso contatto in area, non rientrerà per precauzione. Michelotti serve un cioccolatino sotto canestro a Capodagli che non lo spreca (34-9), e si ripete finta e controfinta subito dopo (36-9). Ancora Capodagli uno su due ai liberi (37-9) poi lancio per Dianda in contropiede (39-9). Torrini in penetrazione per Valdarno (39-11), Maffei un libero su due (40-11) poi Sontsa appoggiando al vetro (40-13). Manina calda stasera anche per Morettini che la piazza da oltre l'arco, con l'assistenza della tabella (43-13).

Al rientro dopo l'intervallo lungo ancora azioni veloci, ancora Dianda su lancio di Michelotti (45-13). Risponde Sposato dal midrange (45-15), poi su azione di rimessa dal fondo, Dianda la piazza dalla lunetta (47-15). Il cinquantesimo punto arriva per mano di Giangrasso dalla sinistra dell'arco assistita da Capodagli (50-15). Michelotti in contropiede su lancio di Giangrasso (52-15), poi Bizzarri recupera fallo su tiro allo scadere dei 24 secondi mettendone uno su due (52-16). Ancora Dianda uno contro zero su lancio di Giangrasso (54-16), sul capovolgimento Sposato da tre (54-19), in copia Dianda sull'altro lato (57-19) Giangrasso featuring. Trapani due punti su azione di rimessa laterale (57-21), falli da spendere per Lucca, ma vengono spesi sul tiro, giro pieno in lunetta per Bizzarri (57-23). Giangrasso tiene al 46% la sua percentuale da tre di stasera (60-23), poi è Sontsa che chiude il quarto girandosi bene sottocanestro (60-25).

Aprono l'ultima frazione i due punti di Torrini (60-27), ma Morettini non perdona dall'angolo destro trovata da Michelotti (63-27). Giangrasso due su due dalla lunetta (65-27), Sposato da tre ancora su azione di rimessa laterale (65-30). Ancora Sposato da due (65-32), ma anche Maffei in arresto e tiro (67-32). Partita indirizzata da tempo, le squadre giocano a viso aperto, vanno a segno Torrini (67-34) e Sontsa (67-36) da una parte, Michelotti in penetrazione dall'altra (69-36). Botta e risposta anche da tre, Campagnano dopo un extrapossesso (69-39), Dianda dalla sinistra dell'arco (72-39). Sul finale Valdarno non ne ha più, Lucca arrotonda con Chiti da sotto (74-39), una tripla di Dianda senza ritmo (77-39) ed un ultima di Morettini dopo un rimbalzo offensivo di Chiti (80-39).



"Con stasera si chiude questa fase della stagione - commenta coach Pistolesi - tra coppa e campionato tante vittorie e tre solo sconfitte, il merito va a questo gruppo che ga fatto un gran lavoro. Valdarno senza Stella Innocenti per un infortunio ha perso tanto potenziale, stasera il divario tra i valori in campo era evidente nonostante le nostre assenze. Da sabato prossimo abbiamo i playoff, cerchiamo di recuperare le nostre infortunate per essere competitivi perché si alzerà il livello. Da lunedì ci ritroviamo in palestra sperando di essere un numero sufficiente per fare buoni allenamenti ed aspetteremo la nostra avversaria. Qualunque sarà tra Livorno e Piombino dobbiamo prestare grande rispetto perché si tratta di squadre con valori e qualità importanti". Il prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca al Palatagliate, ore 18 del 25 aprile salvo conferma dell'Ufficio Gare Fip.