Basket Le Mura



Le Mura Spring, sconfitta casalinga contro Peru

domenica, 29 marzo 2026, 09:24

Greenlucca Le Mura Spring - Sisas Pall. Perugia 62-75 (17-17; 30-33; 49-47)

Le Mura Spring: Giangrasso* 5, Ceccarini* 11, Dianda 8, Capodagli* 8, Bona n.e., Orsini 12, Morettini* 3, Geremei, Chiti 4, Maffei 7, Michelotti* 4, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano.

Perugia: Parolai* 10, Gambelunghe n.e., Cernicchi* 2, Scarpato 17, Aquinardi* 6, Falbo* 12, Falkowska n.e., Iachettini, Rudska* 7, Manganello 7, Fausti 14. All. Posti, ass. Nicolini.

Arbitri: Giovanni Agnorelli di Poggibonsi e Azzurra Benenati di Cecina.

Una più affamata Perugia fa suo nel finale lo scontro di alta classifica al Palatagliate, piazzando un break da 14-2 negli ultimi 3 minuti. Gara dove tecnica e schemi lasciano spesso il posto alla fisicità, spezzettata da 45 falli complessivi, che vive di fiammate alternate da parte delle due squadre.

Palla a due Lucca, non va il primo attacco di Ceccarini, sul fronte opposto Scarpato da sotto, dopo un extrapossesso (0-2). Michelotti in penetrazione ed appoggio al vetro (2-2), subito dopo Cernicchi trovata sola sullo smile (2-4). Gara molto fallosa da subito, giro pieno in lunetta per Giangrasso (4-4), Ceccarini subisce un antisportivo mettendo un libero su due (5-4), ma sulla successiva rimessa piazza la tripla dal centro arco (8-4). Parolai due su due dalla lunetta (8-6), sull'altro fronte Giangrasso la piazza dalla linea di fondo sinistra (10-6), ma ancora Parolai dopo un altro rimbalzo vinto (10-8). Coach Pistolesi non la prende bene e chiama il minuto di sospensione. Rientra meglio Perugia che con un libero di Fausti (10-9) e con un appoggio al vetro ancora di Fausti (10-11) si porta avanti. Morettini dall'angolo sinistro su assist di Ceccarini (13-11), Perugia in queste prime battute è tanta Parolai, ancora ineluttabile dalla lunetta (13-13). Ceccarini serve un cioccolatino ad Orsini sottocanestro (15-13), ma Scarpato sulla rimessa si fa tutto il campo e appoggia al vetro per un altro pari (15-15). Minuto finale, i liberi di Fausti (15-17) e di Orsini (17-17) chiudono il primo quarto.Dianda con un libero fa rimettere il naso avanti a Lucca (18-17), ma subito Manganello dall'arco risorpassa (18-20). Il gioco di Lucca è forzoso, Perugia ne approfitta con Fausti in attacco centrale per allungare (18-22). Time out Lucca, ma rientra meglio Perugia con Scarpato per il +6 (18-24). Ci pensa Capodagli a ricucire dal lato sinistro dell'arco (21-24), Manganello ripristina il vantaggio (21-27), ma Maffei ribadisce dall'angolo destro (24-27), poi Chiti, trovata da Maffei, si gira sul piede perno da sinistra, e fa tornare Lucca in scia (26-27). Perugia ancora da tre con Scarpato (26-30), ma ancora pure Chiti in reverse (28-30). Due liberi per Fausti (28-32), sull'azione successiva Capodagli ruba palla in zona d'attacco dopo rimbalzo difensivo ospite e appoggia al vetro con facilità (30-32), chiude il quarto il libero di Falbo (30-33).Dopo l'intervallo lungo Ceccarini arresto e tiro dal lato destro del campo (32-33), poi viene abbattuta in zona d'attacco con Parolai che può andare in contropiede (32-35). Perugia riesce ad andare sul +7 con Falbo e Rudzka (32-39), ma Dianda fino in fondo (34-39), poi dall'arco liberata da Orsini (37-39) e Maffei dalla sua mattonella fanno impattare Lucca (39-39). Rudzka trova un'altra tripla (39-42), ma Lucca ora è più sciolta e trova il canestro con facilità.

Orsini su assist scodellato da Ceccarini (41-42), la stessa Ceccarini in appoggio al tabellone fanno andare avanti Lucca (43-42). Time out ospite, ma Maffei in elegante arresto e tiro allunga (45-42). Un libero di Manganello su fallo coraggiosamente fischiato a Ceccarini (45-43), poi Giangrasso realizza il tecnico a coach Posti (46-43). Capodagli da oltre l'arco su assist di Michelotti prova a far allungare Lucca(49-43), ma subito dopo viene travolta in azione di gioco ed è costretta ad abbandonare il campo. Tecnico anche alla panchina di Perugia, Giangrasso non realizza il libero, le ospiti invece ricuciono con Falbo (49-45) e Scarpato sulla sirena (49-47).Al rientro in due minuti Falbo dal pitturato (49-49), dalla lunetta (49-51) e Fausti da tre (49-54) fanno chiamare il minuto a Lucca. Si fa sentire l'assenza di Capodagli, ma Ceccarini riesce a ricucire arrivando fino in fondo (51-54). Al quinto minuto sembra finita con la bomba da destra di Aquinardi (51-57), ma un libero di Ceccarini e due di Michelotti riportano Lucca ad un possesso di distacco (54-57).

Orsini and one per la nuova parità (57-57), ma Fausti trovata nel pitturato da rimessa laterale (57-59) e Scarpato in penetrazione (57-61) riportano avanti le ospiti. Ceccarini trova in area Orsini che spalle a canestro e tiro supplementare, riporta Lucca a contatto (60-61) al settimo minuto. A spezzare l'equilibrio è la tripla da destra di Aquinardi (60-64) con Lucca che poi perde un paio di palloni sanguinosi con fallo conseguente, il primo manda in lunetta Scarpato (60-66), l'altro Rudzka (60-68). Scarpato da tre (60-71) e Falbo (60-73) arrotondano oltre i demeriti di Lucca, Dianda in terzo tempo (62-73) ed un libero di Scarpato aggiornano al 62-74 finale.

"Complimenti a Perugia per la meritata vittoria - commenta coach Pistolesi - noi abbiamo lottato come abbiamo potuto, stasera abbiamo avuto qualche problema in più in difesa, merito anche della qualità offensiva delle ospiti. Da lunedì ci rimettiamo al lavoro in palestra sperando di recuperare le infortunate e di avere buone notizie per quanto successo a Capodagli."

Prossimo impegno per le ragazze del Greenlucca dopo la pausa pasquale sabato 11 aprile al Palapertini di Ponte Buggianese contro Nicobasket.