Basket Le Mura



Le Mura Spring, al Palatagliate l'ultima di campionato contro Valdarno

sabato, 18 aprile 2026, 08:25

Ultima gara di regolar season per le ragazze del Greenlucca questo sabato al Palatagliate contro Valdarno.Le ragazze della città del Masaccio si trovano in chiusura di campionato invischiate in piena zona playout, a contendersi la terz'ultima posizione con Pontedera. A fronte di un girone di andata con quattro vittorie che le aveva tenute fuori dalla zone retrocessione, nel girone di ritorno hanno esultato una sola volta, il 15 febbraio per 74-41 in casa contro Pontedera. In trasferta l'unico successo risale invece al 18 ottobre 2025 con un netto 58-65 rifilato ad Umbertide.La gara di andata a San Giovanni vide prevalere le lucchesi per 39-53, che dopo un primo quarto spumeggiante, si fecero irretire dalla arcigna difesa locale, perdendo a tratti fluidità in attacco, pur mantenendo il pieno controllo della gara fino al termine.Le due squadre si erano affrontate anche in preseason nel settembre scorso a Lucca per i quarti di Coppa Toscana, con le Spring vincenti per 72-34. In campionato le valdarnesi viaggiano con una media di 50,5 punti/gara realizzati e 65,5 subiti.

Le due topscorer di Valdarno sono la esperta Stella Innocenti, 34 anni e 14,4 punti/gara e la giovane Giorgia Sontsa, 21 anni e 11,2 punti/gara. La Innocenti è poi particolarmente abile nel procurarsi e realizzare tiri liberi, terza assoluta del torneo con 94 realizzazioni.Per Lucca una settimana ancora con allenamenti a ranghi ridotti, oltre a Bona, Evangelista e Papa si sono fermate Orsini febbricitante e Dianda con un problema muscolare.

"Dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nel secondo tempo a Ponte Buggianese - analizza coach Pistolesi - e dare modo a chi non è in perfette condizioni fisiche di recuperare e partecipare agli allenamenti. Sabato vogliamo comunque vincere - conclude il coach - e attendere di conoscere chi sarà l'avversaria del primo turno dei playoff". Sono stati designati ad alzare la palla a due alle ore 18,30 i signori Mattia Filipovic di Siena e Alberto Volpi di Cecina.