Basket Le Mura



Le Mura, il sogno continua

mercoledì, 3 giugno 2026, 08:27

reenlucca Le Mura Spring - Sisas Pall. Perugia 69-58 (13-14; 30-27; 53-39)

Le Mura Spring: Giangrasso 3, Ceccarini* 16, Dianda, Capodagli, Bona* 9, Orsini* 16, Cinquemani n.e., Geremei n.e., Chiti 8, Maffei* 9, Michelotti* 8, Evangelista n.e. All. Pistolesi, ass. Merola, Mercogliano

Perugia: Parolai 2, Gambelunghe* 7, Cernicchi n.e., Stefanelli n.e., Scarpato* 21, Aquinardi 3, Falbo* 8, Falkowska 8, Iachettini 5, Rudska*, Manganello*, Fausti 3. All. Posti, ass. Nicolini.

Arbitri: Tommaso Giachi di Firenze e Andrea Campatelli di Sesto Fiorentino.

Raggiungono l'obiettivo dichiarato delle finali nazionali le ragazze del Greenlucca, battendo in Gara-3 un'ostica Perugia, mai doma fino alla fine. La svolta nel terzo quarto, quando Lucca riesce a imporre il suo gioco conquistando un buon vantaggio che poi controllerà fino alla sirena finale.

Si iscrive per prima a referto Orsini, capitalizzando un assist a rientrare di Ceccarini (2-0). Il tempo di cambiare lato del campo e Scarpato pareggia da sotto (2-2). Ceccarini temporeggia aspettando lo schema, poi risolve dall'arco con piede sulla linea (4-2), poi si presenta anche Maffei dalla sua mattonella in arresto e tiro (6-2). Falbo in penetrazione 2 punti e fallo subito che però non realizza (6-4). Realizza invece un due su due dalla lunetta Maffei (8-4), mentre sull'azione successiva recupera e insacca una palla che sembrava persa (10-4), facendo chiamare il minuto a coach Posti. Esce meglio dalla sospensione Perugia che rralizza subito con un reverse di Falbo (10-6) ed una tripla di Scarpato, dopo azione prolungata (10-9). Ceccarini non si scompone e piazza la tripla dalla sinistra in azione personale (13-9), ma la chiusura di quarto è tutta di Perugia con Scarpato che fa giro pieno in lunetta (13-11) e poi piazza dalla destra la tripla del sorpasso (13-14).Secondo quarto, al canestro di Falbo su azione di rimessa dal fondo (13-16) risponde subito Chiti con un elegante reverse (15-16). Altro botta e risposta tra Bona con uno spin move di forza (17-16) e Scarpato al vetro (17-18), ma è Gambelunghe su palla rubata in ripartenza a riportare un possesso pieno di vantaggio per Perugia (17-20).

Michelotti riporta avanti Lucca, prima in penetrazione (19-20), poi con una finta a destra, una a sinistra, una mano alla cintura, una mano alla cabeza, un movimento lento e poi appoggio al vetro (21-20). Giangrasso and one su schema di rimessa di Ceccarini (24-20), dall'altra parte Gambelunghe, anche lei con libero supplementare (24-23). Tre giri di crono alla seconda sirena, fase un po' confusa di gara, un libero su due per Orsini (25-23), coast to coast di Maffei (27-23), che poi fa fallo sul canestro di Gambelunghe, che però non mette il supplementare (27-25). Ancora uno su due per Maffei (28-25), poi Falkowska dimenticata sola sulla sinistra (28-27). Altri due liberi di Bona (30-27) poi chiusura frenetica con un fallo in attacco Perugia, palla persa Lucca e Time Out ospite a 2 secondi che non sortisce effetto.Al rientro in campo Lucca ha le idee finalmente più chiare, inizia Orsini da sotto su piede perno (32-27), subito dopo Bona in assist no look a Michelotti che appoggia al vetro (34-27) facendo chiamare il minuto ospite. Che questa volta non porta risultati, anzi Orsini ben trovata fronte canestro da Michelotti la mette da tre (37-27) e prova la fuga per Lucca. Anche Ceccarini da oltre l'arco da sinistra (40-27), subito imitata però sul fronte opposto da Fausti (40-30). Ceccarini finge la penetrazione poi scarica su Orsini che se la sente ancora una volta (43-30). Replica Scarpato dal midrange (43-32), poi dopo un tecnico a Maffei realizzato da Falkowska (43-33), Ceccarini in slalom dove passa solo lei (45-33). Michelotti in arresto e tiro dalla lunetta (47-33), subito Scarpato sull'altro fronte (47-35) per restare aggrappate alla partita, ma Michelotti libera al tiro Chiti dalla destra che la piazza facile (49-35).

C'è una nuova sceriffa in città, Ceccarini fa bang da tre in corsa (52-35) mettendo una seria ipoteca sulla gara. Si chiude con tiri liberi in serie, uno su due per Chiti (53-35) e due a testa per Falbo e Aquinardi (53-39).Ultimo quarto, dopo 14 secondi quinto fallo di Fausti, dopo 25 secondi quinto fallo di Gambelunghe, dopo 40 secondi quinto fallo di Falbo che, oltre a mandare in lunetta Bona per un due su due (55-39), riducono notevolmente le rotazioni per Perugia. Ancora un libero per Bona (56-39), ma le ospiti non si danno per vinte, con un minibreak di Parolai e due volte Falkowska (56-45). Lucca cerca di controllare con due liberi di Bona (58-45) e, dopo uno di Aquinardi (58-46), con i due di Ceccarini (60-46). Scarpato la piazza da tre (60-49) cercando di mettere pressione alle padrone di casa, mentre mancano ancora cinque lunghissimi minuti. Orsini assistita da Michelotti (63-49) frena momentaneamente il tentativo delle avversarie, ma la gara non è ancora chiusa. Un libero per Ceccarini (64-49), poi il quinto fallo anche per Michelotti a 2 minuti e 13 secondi dalla sirena. Due liberi per Scarpato (64-51), poi una tripla dall'angolo sinistro per Iachettini che entra, esce poi entra (64-54) e ancora Iachettini riportano il distacco in cifra singola (64-56). Scintille in campo, coach Pistolesi ad un minuto chiama la sospensione per riordinare le idee, al rientro Chiti su scarico di Ceccarini la chiude lì (67-56), aggiornano soltanto il risultato i due liberi di Falkowska (67-58) e la penetrazione morbida di Orsini (69-58).

"Una soddisfazione enorme - commenta coach Pistolesi - queste ragazze si meritavano l'accesso alle finali. Questa volta nel terzo quarto abbiamo avuto quel qualcosa in più che ci ha permesso di scavare quel piccolo break, che poi con fatica abbiamo mantenuto, con Perugia che ha fatto di tutto per rientrare. Credo che questa serie sia stata di un equilibrio esasperato e che se avesse vinto Perugia se la sarebbe meritata. Ora un breve riposo, poi subito in palestra per preparare le gare delle finali."

Le ragazze del Greenlucca sono attese lunedì 8 giugno ore 20 al Palazzetto di Latisana (UD) per la prima giornata di gare che le vedrà confrontarsi con Capra Team Ravenna.