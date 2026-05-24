Le Mura Spring, inizia la formazione del roster

Basket Le Mura
mercoledì, 22 luglio 2026, 08:44
Un gradito ritorno il primo degli innesti nel roster per la prossima stagione, si tratta di Sara Valentino, 2005 di 186 cm, ruolo ala/pivot. Sara ha infatti iniziato a frequentare il parquet con il minibasket di Spring, per poi passare alle Esordienti e al successivo settore giovanile. Nel 2020/2021 va in prestito a Pallacanestro Femminile Firenze, dove esordisce in serie A2.
Tornata a Lucca, viene chiamata dal Basket Le Mura dove esordisce in A1 in doppio utilizzo fino alla stagione 2022/2023, proseguendo anche i campionati giovanili con Le Mura Spring. Dopo due stagioni di serie B di alto livello, lo scorso anno la chiamata ancora in A2 da Salerno Basket '92."Sono contenta di mettermi nuovamente a disposizione di quella considero la mia squadra - commenta Sara - e spero di riuscire a mettere a disposizione l'esperienza acquisita dopo l'anno fuori e aiutare a raggiungere traguardi importanti".
sabato, 6 giugno 2026, 11:56
Inizia lunedì 8 giugno alle ore 20 l'avventura delle ragazze del Greenlucca alle finali nazionali di Udine. Inserite nel gruppo B come Toscana2 avranno come avversarie, nella prima fase di qualificazione, Giants Marghera, San Raffaele (RM) e Capra Team (RA)
mercoledì, 3 giugno 2026, 08:27
Raggiungono l'obiettivo dichiarato delle finali nazionali le ragazze del Greenlucca, battendo in Gara-3 un'ostica Perugia, mai doma fino alla fine. La svolta nel terzo quarto, quando Lucca riesce a imporre il suo gioco conquistando un buon vantaggio. Biancorosse in campo a Latisana lunedì 8 giugno contro Ravenna
lunedì, 1 giugno 2026, 18:06
Torna al Palatagliate la serie della finale contro Perugia, ma adesso non ci sono più appelli. Si va ad Udine, in caso di vittoria, per la fase nazionale o si sciolgono le righe: palla a due alla ore 18 di martedì
domenica, 24 maggio 2026, 08:16
Le ragazze del Greenlucca espugnano il Palapellini di Perugia ed allungano la serie della finale a Gara-3 martedì 2 giugno. Partita dai due volti, con Lucca irriconoscibile nel primo tempo, ma che esce trasformata dall'intervallo lungo, ricuce lo scarto e poi allunga nel finale