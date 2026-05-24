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Le Mura Spring, inizia la formazione del roster

mercoledì, 22 luglio 2026, 08:44

Un gradito ritorno il primo degli innesti nel roster per la prossima stagione, si tratta di Sara Valentino, 2005 di 186 cm, ruolo ala/pivot. Sara ha infatti iniziato a frequentare il parquet con il minibasket di Spring, per poi passare alle Esordienti e al successivo settore giovanile. Nel 2020/2021 va in prestito a Pallacanestro Femminile Firenze, dove esordisce in serie A2.

Tornata a Lucca, viene chiamata dal Basket Le Mura dove esordisce in A1 in doppio utilizzo fino alla stagione 2022/2023, proseguendo anche i campionati giovanili con Le Mura Spring. Dopo due stagioni di serie B di alto livello, lo scorso anno la chiamata ancora in A2 da Salerno Basket '92."Sono contenta di mettermi nuovamente a disposizione di quella considero la mia squadra - commenta Sara - e spero di riuscire a mettere a disposizione l'esperienza acquisita dopo l'anno fuori e aiutare a raggiungere traguardi importanti".

 

 

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