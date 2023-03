Basket Le Mura



Basket Le Mura Lucca, delicato incrocio interno contro Moncalieri

martedì, 7 marzo 2023, 13:10

L’ultimo turno infrasettimanale della stagione propone al Gesam Gas e Luce Lucca un match da non fallire. Domani sera al PalaTagliate, palla a due alle 20.30, le biancorosse sfideranno l’Akronos Moncalieri, decima della classe in piena lotta per centrare quel nono posto, distante due lunghezze, che vorrebbe dire salvezza diretta. Motivazioni altissime pure per capitan Maria Miccoli e compagne: appaiato a quota otto punti con S.Giovanni Valdarno, corsaro sul parquet delle piemontesi, il team di Andreoli ha un margine di quattro lunghezze sul fanalino di Rmb Brixia e altrettante da recuperare sull’E-Work Faenza. L’undicesima piazza occupata dalle romagnole, infatti, è l’ultima disponibile per disputare con il fattore campo il primo turno dei playout. Si tratta di un crocevia importante per l’ultimo scampolo di stagione del Gesam Gas e Luce Lucca.

Le biancorosse, alle prese con i malanni al ginocchio destro di Treffers, potranno contare su Sofia Frustaci, pronta a stringere i denti nonostante l’infrazione al secondo dito della mano destra subito nella trasferta di Schio. Arianna Landi ed Erica Reggiani sono le due ex di turno presenti nella fila di Moncalieri, capace di imporsi all’andata per 79-66.

Il team di coach Marco Spanu ha nelle americane Kathryn Westbeld (18,5 punti e 9,5 rimbalzi) e Chelsea Mitchell (15,6 punti e 5,2 rimbalzi) le principali bocche di fuoco. Completano il comparto straniere la playmaker polacca Ida Sklepowicz e l’esperta ala austriaca Sarah Sagerer, rientrata in campo proprio nell’ultimo turno di campionato. Delle squadre impegnate nella lotta salvezza, l’Akronos vanta la maggiore profondità di roster. Importanti i ruoli ricoperti nello scacchiere tattico da Reggiani e Arianna Landi; stesso discorso dicasi per Claire Giacomelli, Clara Salvini, la giovane Amy Jakpa e l’ala grande Lydie Katshitshi, autrice nella gara di andata di 24 punti.

Statistiche alla mano, Moncalieri viaggia a una media di 62,7 punti, tirando con il 41% da due e con il 29% di realizzazione dall’arco. Sono 34,1, infine, i rimbalzi catturati a serata dalle gialloblù.

Gesam Gas e Luce Lucca-Akronos Moncalieri sarà diretta da Giacomo Dori, Duccio Maschio e Cristina Mignogna.