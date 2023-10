Basket Le Mura



Buona la prima per GreenLucca Le Mura Spring

giovedì, 5 ottobre 2023, 08:20

Brillante vittoria per Green Lucca Le Mura Spring che battono 59-34 una temibile PF Prato, reduce da un secondo posto in regular season lo scorso campionato e detentrice della Coppa Toscana di categoria.

Partono subito forte le Spring che si portano a metà primo quarto già in doppia cifra di vantaggio (11-1). Cala il ritmo sul finire del minitempo, ma non l'intensità in difesa con le lucchesi, che lasciano solo un altro canestro da tiro libero alle avversarie (15-2). Secondo quarto più equilibrato, che vede un altro allungo delle padrone di casa (7-2) solo nel finale, per andare all'intervallo lungo sul 29-11.

Partita ormai indirizzata, nel secondo tempo le lucchesi riescono ad allungare al 42-18 dell'ultimo intervallo.

Ultimo quarto da accademia che si apre con un altro break di 7-0 (49-18) per poi chiudersi in controllo con il recupero delle ospiti fino al 59-34.



In evidenza la prestazione delle straniere con la doppia doppia per Vira Cherkaska (11 reb e 18 pt) e Victoria Fedorenko (20 pt); bene comunque anche tutte le altre, in particolare Sara Valentino (8 pt e 4 reb) e Sofia Michelotti (9 pt e 5 reb) e la sempre utile in campo Chiara Tessaro con 4 palle recuperate.



"È stata una buonissima partita - commenta coach Biagi - soprattutto l'atteggiamento è stato quello giusto, basta vedere la partenza del primo quarto. Poi abbiamo gestito, ma era importante partire bene contro una squadra più che valida. Dobbiamo ancora lavorare tanto, e chi entra dalla panchina deve riuscire a dare di più".