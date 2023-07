Comincia l'avventura

Altri articoli in Detto tra noi

giovedì, 15 giugno 2023, 07:33

Dunque, il primo passo è stato compiuto, così come era stato promesso. La nuova società ha ricapitalizzato non senza qualche sorpresa che leggerete inuma articolo a parte, e che, ancora una volta, lascia perplessi da un punto di vista comunicativo: così come è stato qualche settimana fa cosa ci sarebbe...

sabato, 27 maggio 2023, 17:11

Della magica serata che ha preso vita con "La Lucchese torna a città" porteremo sempre nel cuore alcune immagini e delle fitte al cuore che hanno regalato spasmi di indicibile nostalgia per pezzi della nostra vita.

lunedì, 1 maggio 2023, 15:47

"Del no, per li denar, vi si fa ita", scrive, parlando dei lucchesi, il Divino Poeta nel XXI° Canto dell'Inferno. Nella quinta bolgia dantesca, Dante pone un po' tutti i lucchesi, coperti di pece bollente, perché talmente attaccati al denaro da arricchirsene anche utilizzando le loro cariche pubbliche per garantire...

domenica, 16 aprile 2023, 09:47

La Lucchese è matematicamente nei play off per il secondo anno consecutivo. Nonostante i cambi quasi integrali alla rosa, quello in panchina e le solite incertezze societarie che hanno poi finalmente trovato uno sbocco nei mesi scorsi, la formazione rossonera, pur probabilmente non entusiasmando, ha colto quello che era l'obiettivo...