Non rallentare ora

Detto tra noi
lunedì, 26 gennaio 2026, 14:23
di fabrizio vincenti
Il successo della Lucchese contro il Viareggio – in una gara più sentita in riva al mare che nella città capoluogo ma che comunque mantiene un suo fascino e che è stato un peccato non si sia potuta giocare al cospetto anche dei tifosi bianconeri – è di quelli pesanti. I rossoneri, dopo un dicembre a dir poco balbettante e un gennaio tra qualche alto (con la Zenith nonostante il pari e comunque due vittorie sia pure risicate) e qualche basso (Grosseto con il Belvedere), hanno finalmente dato un po' di gas alla classifica, quel gas che sembrava potesse essere già liberato tra fine novembre e inizi di dicembre e che, invece, complici qualche pari di troppo, non avevano consentito di sgranare le posizioni di testa.
Ora, i punti di vantaggio sono pochi, e con le gare a tre punti è un attimo a ritrovarsi risucchiati, ma è chiaro che un piccolo scalino è stato finalmente creato, uno scalino che, semmai, andrà incrementato a partire dalle prossime partite. Il campionato è ormai entrato nella sua fase cruciale, la Lucchese ha dall'inizio dato la sensazione di essere la formazione più attrezzata (e i nuovi innesti hanno chiarito, al netto di qualche mugugno di alcuni tifosi incontentabili, che la volontà societaria è chiara: levare subito le tende da questo torneo), e gli stessi scontri diretti lo hanno confermato. Quattro punti con Zenith e Viareggio sono la certificazione di una maggiore solidità della formazione allenata da mister Pirozzi.
Essere i più attrezzati e essere riusciti a andare in testa da soli non basta. Troppe partite attendono ancora i rossoneri prima del traguardo, tantissimi punti sono ancora a disposizione e partite facili non ne esistono: lo hanno visto sia la Zenith che il Viareggio e la stessa Lucchese. C'è da spingere ancora sul gas, c'è da lottare con il coltello tra i denti con coloro che scenderanno al Porta Elisa e su tutti i campi su cui i rossoneri devono ancora recarsi. La vittoria con il Viareggio è solo e soltanto una tappa di un percorso che è ancora lungo, gli ostacoli ci sono e ci saranno: serva non rallentare. Serve mettere in campo tutta quella grinta, quei numeri e quell'organizzazione di gioco sino a che la matematica non ci separi. Da questa categoria, ovviamente.
lunedì, 5 gennaio 2026, 11:03
Non in molti pensavano, credevano, speravano di vedere la Lucchese in testa al campionato a metà stagione. L'ennesima ripartenza dalle macerie e le molte incognite che gravavano (compresi i pronostici di alcuni presunti esperti) non lasciavano grandi aspettative.
lunedì, 8 dicembre 2025, 09:32
Ci avviciniamo a grandi passi alla fine del girone di andata di un campionato che ognuno di noi avrebbe fatto volentieri a meno di dover riaffrontare. La storia, però, è questa. E ormai, in attesa dei possibili sviluppi della vicenda che ha portato al quarto fallimento, sviluppi che comunque non...
venerdì, 14 novembre 2025, 09:40
“Sarà fondamentale trovare un punto di equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e il dovere di permettere ai tifosi di assistere alla partita. Non lo facciamo solo perché si tratta dell’Avellino: lo avremmo fatto per qualsiasi altra squadra in una situazione simile.
giovedì, 16 ottobre 2025, 13:00
Siamo tra coloro che hanno ritenuto giusto evitare la trasferta dei tifosi rossoneri a Viareggio, nonostante in materia di divieti sia noto come la pensiamo, ovvero che la politica delle trasferte vietata è troppo spesso una dimostrazione di impotenza degli apparati dello Stato, esibita, a maggior ragione nei confronti, e...