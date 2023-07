Galleria Rossonera



Coletta: "I tifosi quest'anno possono sognare"

venerdì, 21 luglio 2023, 08:47

di diego checchi

Il capitano Iacopo Coletta parla di questi primi giorni di ritiro ed esprime tutta la sua soddisfazione per come stanno andando le cose, la stagione è appena partita, ma c'è il giusto clima.

Come sta andato il ritiro?

Devo dire che è un bellissimo ritiro organizzato alla perfezione in una struttura bellissima, è il posto ideale dove lavorare. Anche in campo si lavora bene perché c'è un grande staff e già un clima positivo fra noi giocatori.

Nei giorni scorsi vi è venuto a creare il presidente Bulgarella, quale impressione ha avuto?

Il presidente è una grande persona, umile e ambizioso come tutta la società. Questa società permetterà alla Lucchese di fare uno step in più, c'è bisogno di lavorare e di dare fiducia a questa società.

Quali sono gli obiettivi della Lucchese?

Di obiettivi non voglio parlare ma credo sicuramente che i tifosi quest'anno possono sognare, c'è una società forte che permette questo anche se è ancora presto per dirlo. Però sicuramente questa società ha in testa un programma forte e ambizioso.

E lei che obiettivo si pone per quest'anno?

Il mio obiettivo per quest'anno è di aiutare come sempre i più giovani e i nuovi arrivati. È ovvio che voglio anche un ruolo da protagonista ma questo lo deciderà il campo.

Conosceva qualcuno dello staff di mister Gorgone, a parte Simone Angeli?

Dello staff non conoscevo nessuno, tranne il preparatore atletico perché avevo lavorato con lui tanti anni fa oltre a Simone Angeli, ma in questi primi giorni mi sono reso conto del livello di questo staff e mi piace molto come vuole giocare il nuovo mister.