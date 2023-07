Fedato: "Voglio rimanere qui a lungo"

Altri articoli in Galleria Rossonera

venerdì, 2 giugno 2023, 14:52

L'amministratore delegato rossonero a Gazzetta Lucchese: "L’obiettivo è avere una Lucchese solida dal punto di vista aziendale, che possa durare nel tempo ed essere anche ambiziosa dal punto di vista sportivo. Lo stadio? Va valutata bene a livello economico la sostenibilità del costo della realizzazione"

domenica, 21 maggio 2023, 08:11

Il collaboratore della prima squadra e ex giocatore rossonero: "Spero di poter rimanere qui e continuare il percorso, per il momento non ho novità. Il campionato? Il bilancio è positivo, ma sono convinto potevamo fare di più"

domenica, 30 aprile 2023, 08:39

L'attaccante rossonero autore della doppietta contro l'Olbia: "Domenica scorsa ho avuto una bella ricompensa per l'impegno, spero mi vengano date altre occasioni: ce la metterò tutta. Ancona? Squadra forte, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti"

venerdì, 28 aprile 2023, 08:46

L'attaccante rossonero: "Questa sosta non è per niente facile da gestire, ma arriveremo pronti. Potevo fare qualche gol in più, ma sono contento di quanto fatto a Lucca. Il futuro? Penso ai play off, vedremo, di certo qui mi sono trovato bene"