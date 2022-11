Tiritiello: "C'è voglia di tornare a fare risultato"

Altri articoli in Galleria Rossonera

venerdì, 30 settembre 2022, 09:05

L'attaccante rossonero a Gazzetta Lucchese: "È ancora presto per capire dove potrà arrivare questa squadra, ma credo che il primo obiettivo sia quello di raggiungere la salvezza e poi, da lì, partire per arrivare a fare qualcosa di importante, giorno dopo giorno. Devo ancora raggiungere la migliore condizione"

martedì, 27 settembre 2022, 17:03

L'opinion leader di Noitv: "Il sabato o la domenica a pranzo, le famiglie si riuniscono tutte insieme e non è giusto che venga tolta questa tradizione. Sono d’accordo invece sul fatto che vadano tolte le gare in notturna.

venerdì, 26 agosto 2022, 09:01

Il centrocampista rossonero: "Possiamo ambire play off ma bisogna vedere cosa dice il campo, quello che è certo è che la squadra è costruita per fare bene anche se adesso è presto per definire obiettivi precisi. C'è tanta voglia di fare bene in tutti noi"

martedì, 23 agosto 2022, 16:14

Il difensore rossonero scuola Milan: "Ho trovato subito un bel gruppo, forti in campo e bravi anche fuori dal campo. Piano piano comincerò anche a conoscere la città ma sono molto contento. La società è ambiziosa e anche il modulo 3-5-2 si adatta molto alle mie caratteristiche per cui non...