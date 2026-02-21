Xeka: "Ai tifosi il voto è 10"

Galleria Rossonera
venerdì, 20 marzo 2026, 08:30
di fabrizio vincenti
Maikol Xeka è una delle tante belle sorprese dell'annata rossonera. Il giovane terzino classe 2006, che lo scorso campionato era nella Lucchese Primavera 3, ha saputo imporsi anche con la prima squadra e conquistare la fiducia di mister Pirozzi. Umile, volitivo, portato al sacrificio, efficace, uno che non molla mai, Xeka si è ritagliato uno spazio sempre crescente sulla fascia destra. Ora è di fatto un titolare quasi inamovibile. E i galloni da titolare sono davvero stati guadagnati sul campo.
Ha conquistato sul campo una maglia da titolare, eppure a inizio stagione sembrava destinato alla panchina: come è riuscito a imporsi?
"Credo che la mia forza maggiore sia stata l'umiltà, unita al sacrificio e poi devo ringraziare i miei compagni che mi hanno fatto sentire subito a mio agio, a partire da quelli di reparto".
Era reduce da un campionato Primavera: quali differenze ha trovato?
"Nuove dinamiche, regole da rispettare che nelle giovanili non ci sono e poi l'intensità delle partite che è molto diversa, direi otto volte maggiore".
C'è qualcuno che deve ringraziare per questa crescita?
"La mia famiglia prima di tutto, senza di loro non sarei qua e poi la squadra, lo staff e i mister Pirozzi e Fracassi".
E' reduce dalla Viareggio Cup: che esperienza è stata?
"Una bella esperienza, venendo dalla prima squadra ho potuto rivivere il settore giovanile e portare, insieme a Martino Ragghianti, l'esperienza che stiamo vivendo per aiutare gli altri ragazzi. Sono molto contento e convinto che la Lucchese abbia fatto un buon torneo, alcuni dei nostri giocatori hanno fatto solo tre partite insieme, ma siamo usciti solo ai rigori che, si sa, sono una lotteria".
Domenica vi attende una gara decisiva...
"Sono tutte gare decisive, è chiaro che a Cenaia potrebbe essere quella definitiva dovesse pareggiare la Zenit. Sarà una gara complicata e certo l'assenza del pubblico credo possa incidere".
A proposito di tifosi: un voto da 1 a 10 sull'importanza dei tifosi per un calciatore.
"Dieci, senza dubbio. Io stesso sono un tifoso, lo scorso anno ero in curva per i play out a tifare la Lucchese, per me sono davvero il dodicesimo uomo in campo".
C'è un calciatore a cui si ispira?
"Non uno in particolare, cerco di guardare i miei compagni e apprendere cosa fanno, prima di tutto da Pupeschi e Santeramo".
Xeka e il suo futuro.
"Si vedrà, sto benissimo qui e sarei felicissimo di continuare".
venerdì, 13 marzo 2026, 12:53
L'esterno ha quasi superato l'infortunio alla caviglia: "Conto di esserci dopo la sosta. L'impatto a Lucca è stato in da subito di trovarmi in un gruppo molto unito. Domenica gara molto insidiosa: dobbiamo ragionare partita dopo partita senza fare calcoli e rimanere concentrati"
venerdì, 6 marzo 2026, 11:44
Il difensore rossonero a Gazzetta Lucchese: "L'ultima partita ci ha aiutato a capire che uniti possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. In questa categoria non esistono partite semplici: tutte le squadre, comprese quelle che devono salvarsi, sono abituate a dare tutto fino alla fine: anche domenica non sarà facile"
giovedì, 26 febbraio 2026, 08:51
L'attaccante rossonero: "Vincere ci consentirebbe di mantenere quantomeno intatto il distacco contro la Zenith. Dobbiamo continuare a lavorare duramente e dare tutto. Dobbiamo ridurre al minimo i cali d'attenzione e avere più "cazzimma" nei momenti di difficoltà"
sabato, 21 febbraio 2026, 08:25
Il centrocampista rossonero: "Dobbiamo evitare in ogni gara di dare forza ai nostri avversari, lo abbiamo visto domenica scorsa che con un pareggio abbiamo visto scendere a sei i punti di vantaggio. La nostra forza d'animo è quello che ci trascina"