GL Rivista



Gazzetta Lucchese, ecco il numero di Natale

venerdì, 20 dicembre 2019, 09:10

E' in distribuzione il ventiquattresimo numero del mensile di Gazzetta Lucchese. Nel numero appena stampato, spazio a una intervista esclusiva con il portiere rossonero Jacopo Coletta e a un grande ex come Luciano Fusini.

Lungo e interessante special su come le squadre stanno cercando plusvalenze in Africa e focus sull splendido momento del Basket Le Mura, oltre a un resoconto dell'ultima impresa di Riccardo Bergamini, l'alpinista lucchese da poco rientrato da una scalata.Gazzetta Lucchese è in distribuzione in circa 50 punti di Lucca, Piana e Mediavalle.