GL Rivista



Gazzetta Lucchese, nel nuovo numero l'intervista esclusiva a Massimo Rastelli

venerdì, 14 maggio 2021, 09:09

E' in distribuzione il trentatreesimo numero del mensile di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, oltre a una lunga intervista esclusiva con l'indimenticabile bomber rossonero Massimo Rastelli, spazio all'analisi della retrocessione rossonera con tutti gli errori compiuti e a una doppia intervista a Alessandra Orsili e Silvia Pastrello, le gemelle diverse del Basket Le Mura.

Oltre al Romanzo rossonero, con i tabellini delle ultime partite della Lucchese, ecco infine una riflessione sulla scelta di titolare la tribuna del Porta Elisa al grande allenatore Egro Erbstein. Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarlo:

Lucca - Centro Edicola Lorenzini, via Fillungo 16Edicola Di Grazia, via San Paolino 54Edicola Santori di Gentile, via Fillungo 225Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, piazza Santa Maria 10Pivert, Corso Garibaldi 30

Lucca - Est Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, viale Castracani 1070, ArancioStudio Sport, via di Tempagnano 180, ArancioParrucchiere Mirko, via di Tiglio 83, ArancioBar Catelli, via vecchia Pesciatina 664, S. Vito

Lucca - Sud Foto Alcide, via Mazzini 40, Caffè Nelli, viale Europa 486, Edicolandia, viale San Concordio 196, Bar Fuorigiri, viale San Concordio 796

Lucca - Ovest Bar da Palmiro, via San Donato 15, S. Donato Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, v.le Puccini 893, S. Anna Bar La Ciocca, via di Balbano 202, Nozzano

Lucca - Nord Spacciottica, via Borgo Giannotti 320Capellorama, via delle Ville prima 863, S. MarcoBar 3 Cancelli, via per Camaiore 1770, Monte S. QuiricoRicevitoria Orlandi Giancarlo, piazza Cesare Battisti, Ponte a MorianoBar La Vela, via del Brennero 434, Piaggione

Piana Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Colombini 53B, CapannoriEdicola Le Veline, piazzale Moro 64, CapannoriBar Italia, via Sottomonte 225, Massa Macinaia Edicola Portobello, via Pesciatina 98-100, LunataEdikoleria, via delle ville 216, S. Colombano Luccacarta, via Romana Est 140, PorcariBanca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo, via Catalani 14, Porcari