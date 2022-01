GL Rivista



Vichi a Gazzetta Lucchese: "Senza nuovo stadio, questa società si farà da parte"

giovedì, 20 gennaio 2022, 08:50

E' in distribuzione il trentaseiesimo numero del mensile di Gazzetta Lucchese. Nella rivista appena stampata, spazio a una lunga intervista esclusiva con il presidente rossonero Alessandro Vichi. Il numero uno rossonero dichiara, forse come mai così chiaramente, che il progetto stadio è vitale: "Credo che sia io che i miei soci se entro giugno non avremo una sicurezza del progetto sul nuovo stadio questa avventura non andrà avanti. Fare le battaglie contro i mulini a vento è impossibile. Sono comunque estremamente fiducioso perchè non vedo dove possono esserci delle criticità per non andare avanti sul progetto stadio".

Spazio anche al punto sul campionato sempre più esaltante del Basket Le Mura e a un doppio approfondimento su quando la Lucchese giocava in serie A, oltre al Romanzo rossonero, con i tabellini delle partite della Lucchese. Gazzetta Lucchese è in distribuzione a Lucca, Piana e Mediavalle. Ecco dove potete trovarlo:

