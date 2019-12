Bra-Lucchese: 0-1 Quarta vittoria consecutiva

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 8 dicembre 2019, 16:24

Partita incredibile al Porta Elisa con i rossoneri che vanno in vantaggio nella ripresa con un eurogol di Cruciani, poi gli ospiti pareggiano a una manciata di minuti alla fine tra le contestazioni per un rossonero in terra per una botta alla testa, a un minuto dal termine fa gol...

domenica, 1 dicembre 2019, 16:19

Incredibile Lucchese in dieci uomini rimonta due gol e trova un clamoroso successo in casa della capolista: in gol Vignali. Papini e Falomi a tempo scaduto

domenica, 24 novembre 2019, 16:27

Una bella Lucchese batte nettamente la formazione ligure, andando più volta vicina a altre reti e controllando per tutta la gara gli avversari. Meucci e Fazzi in gol. Grande commozione nel ricordo della piccola figlia di Cruciani scomparsa in settimana

domenica, 17 novembre 2019, 16:28

Non basta una doppietta di Vignali per fare punteggio pieno a Seravezza: i padroni di casa raggiungono il pari dopo aver sbagliato anche un rigore nel primo termpo