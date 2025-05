Lucchese-Sestri Levante: 1-0 Rossoneri meravigliosi salvi sul campo

Altri articoli in I 90 minuti

sabato, 10 maggio 2025, 21:56

I rossoneri restano a galla grazie a un gol di Saporiti nella ripresa su rigore dopo aver subito un doppio svantaggio nel primo tempo e mostrato chiari limiti difensivi sulle palle alte. Ora servirà vincere per salvare la categoria

domenica, 27 aprile 2025, 18:27

Non basta una bella vittoria in rimonta contro i sardi per la salvezza diretta, il Sestri passeggia a Carpi e ora servirà lo spareggio: in gol Selvini e Saporiti autore di una doppietta. Rossoneri ancora una volta autori di una grande gara di carattere

mercoledì, 23 aprile 2025, 19:59

Rossoneri nettamente sconfitti dagli amaranto: Magnaghi porta in vantaggio nel primo tempo, ma i padroni di casa arrivano quasi subito al pari e nella ripresa dilagano anche grazie ad alcune prodezze individuali: discorso salvezza rinviato all'ultima gara di campionato

domenica, 13 aprile 2025, 16:54

Nonostante i mille problemi i rossoneri battono anche la Vis Pesaro grazie a un gol nella ripresa di Selvini che poi manca due occasioni per raddoppiare. Prova di grande generosità, l'ennesima, della squadra