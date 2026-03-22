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I 90 minuti

Lucchese-Rondinella: 3-2 I rossoneri si aggiudicano la Supercoppa!

mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54

Lucchese-Rondinella: 3-2

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (29' st Tosi), Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini (23' st Tomberli), Cellai, Nannelli, Baldesi (23' st Biancini), Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Noviello, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi. 

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo, 27' st Santeramo

Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 5-3. Spettatori: 900 circa, 600 dei quali da Lucca.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 3-2 per i rossoneri. La Lucchese vince la Supercoppa!
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
BollinoLucchese 37' st Ancora una occasione per Santeramo su cross di Fedato
BollinoLucchese 31' st Camilli di testa, di poco alto
Sostituzione 29' st Esce Lorenzini entra Tosi
Pallone 27' st GOOLLLL! Santeramo su punizione, gol bellissimo!
Sostituzione 23' st Escono Ciardini e Valdesi entrano Tomberli e Bianchini
BollinoLucchese 22' st Occasione per Bartolotta: il diagonale è parato da Dainelli
Sostituzione 21' st Esce Picchi entra Del Rosso
BollinoLucchese 17' st Lorenzini da fuori: palla che sfiora il palo
Pallone 12' st Esce Riad entra Piazze
Sostituzione 7' st Esce Sansaro entra Russo
Pallone 5' st Gol! Fa pari Polo tutto solo in area!
BollinoLucchese 4' st Camilli si divora il tris su assist di Lorenzini!
BollinoLucchese 2' st Santeramo, su assist su punizione di Fedato, sfiora il tris!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce il primo tempo: è 2-1 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
Pallone 41' pt Gol! Accorcia Saccardi con un diagonale da dentro l'area
BollinoLucchese 35' pt Polo non riesce a controllare un bel pallone in area rossonera
BollinoLucchese 32' pt Riad ci prova dal limite: il tiro è ribattuto
Pallone 24' pt GOOLL! Raddoppia Camilli al termine di una mischia in area con deviazione finale di un difensore!
Pallone 12' pt GOOLL! Picchi dal limite fulmina Dainelli!
CartellinoGiallo 4' pt Ammonito Picchi
BollinoLucchese 3' pt Gara secca, quella tra le due vincenti dei due gironi di Eccellenza che si disputano la Supercoppa
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in maglia bianca, Rondinella in rosso
Fischietto 1' pt Partiti!

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