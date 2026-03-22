Lucchese-Rondinella: 3-2 I rossoneri si aggiudicano la Supercoppa!

I 90 minuti
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:54
Lucchese-Rondinella: 3-2
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (29' st Tosi), Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini (23' st Tomberli), Cellai, Nannelli, Baldesi (23' st Biancini), Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Noviello, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi.
Arbitro: Ponzalli di Prato.
Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo, 27' st Santeramo
Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 5-3. Spettatori: 900 circa, 600 dei quali da Lucca.
|50'
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|Finisce qui: è 3-2 per i rossoneri. La Lucchese vince la Supercoppa!
|45'
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|Quattro minuti di recupero
|37'
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|Ancora una occasione per Santeramo su cross di Fedato
|31'
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|Camilli di testa, di poco alto
|29'
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|Esce Lorenzini entra Tosi
|27'
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|GOOLLLL! Santeramo su punizione, gol bellissimo!
|23'
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|Escono Ciardini e Valdesi entrano Tomberli e Bianchini
|22'
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|Occasione per Bartolotta: il diagonale è parato da Dainelli
|21'
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|Esce Picchi entra Del Rosso
|17'
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|Lorenzini da fuori: palla che sfiora il palo
|12'
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|Esce Riad entra Piazze
|7'
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|Esce Sansaro entra Russo
|5'
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|Gol! Fa pari Polo tutto solo in area!
|4'
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|Camilli si divora il tris su assist di Lorenzini!
|2'
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|Santeramo, su assist su punizione di Fedato, sfiora il tris!
|1'
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|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 2-1 per i rossoneri
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|41'
|pt
|Gol! Accorcia Saccardi con un diagonale da dentro l'area
|35'
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|Polo non riesce a controllare un bel pallone in area rossonera
|32'
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|Riad ci prova dal limite: il tiro è ribattuto
|24'
|pt
|GOOLL! Raddoppia Camilli al termine di una mischia in area con deviazione finale di un difensore!
|12'
|pt
|GOOLL! Picchi dal limite fulmina Dainelli!
|4'
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|Ammonito Picchi
|3'
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|Gara secca, quella tra le due vincenti dei due gironi di Eccellenza che si disputano la Supercoppa
|2'
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|Lucchese in maglia bianca, Rondinella in rosso
|1'
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|Partiti!
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
I rossoneri chiudono il campionato con una vittoria netta grazie ai gol di Camilli, Rotondo nel primo tempo e Riad nella ripresa. Gara senza storia e ora c'è la Supercoppa contro la Rondinella mercoledì prossimo ad Agliana
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
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