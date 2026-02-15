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I 90 minuti

Cenaia-Lucchese: 1-1 Tutto rinviato

domenica, 22 marzo 2026, 16:34

Cenaia-Lucchese: 1-1

Cenaia: Castaldi, Lischi, Labonia, Bianchi, Signorini, Sartini, D'Agosto (12' st Rnaldi), Kokanzo, Maestu (27' st Pinna), Cito, Remedi (36' st Busiello). A disp. Sanguineti, Leoncini, Cocucci, Korè, Salvini. All. Macelloni. 

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (19' st Picchi), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Zenuni (6' st Russo), Camilli (36' st Ragghianti), Fedato, Piazze (43' st Palma). A disp. Ennached, Rotondo, Tosi, Venanzi, Sansaro. All. Pirozzi.

Arbitro: Cornello di Firenze. 

Reti: 17' pt Remedi, 1' st Piazze

Note. Ammoniti: Signorini, Sartini. Angoli: 1-6. Maestu si fa parare un rigore al 2' del primo tempo.

Fischietto 50' st Finisce qui: è 1-1
BollinoLucchese 45' st Quattro minuti di recupero
Sostituzione 43' st Esce Piazze entra Palma
Sostituzione 36' st Esce Remedi entra Busiello
Sostituzione 36' st Esce Camilli entra Ragghianti
Sostituzione 27' st Esce Maestu entra Pinna
BollinoLucchese 26' st Fedato su punizione, nessun problema per il portiere
CartellinoGiallo 25' st Ammonito Sartini
BollinoLucchese 24' st Piazze conclude alto di testa
Sostituzione 19' st Esce Del Rosso entra Picchi
Sostituzione 12' st Esce D'Agosto entra Rinaldi
BollinoLucchese 10' st Del Rosso da fuori, palla a lato
Sostituzione 9' st Esce Zenoni entra Russo
BollinoLucchese 7' st Camilli manca il gol a centrare
Pallone 1' st GOOLLL! Piazze infila Castaldi! Gol lampo!
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per il Cenaia
BollinoLucchese 46' pt Zenoni si fa murare in piena area
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 44' pt Bartolotta sfiora il gol con un diagonale!
BollinoLucchese 42' pt Lorenzini ben servito in area avversaria sbaglia tutto
BollinoLucchese 31' pt Piazze di testa, para Castaldi
BollinoLucchese 28' pt Fedato su punizione dal limite, palla fuori
Pallone 17' pt Gol! Remedi si inserisce nella difesa rossonera e batte Milan con un pallonetto!
BollinoLucchese 16' pt Si fa male Santeramo e deve uscire per farsi medicare
BollinoLucchese 9' pt Prima Fedato e poi Piazze alla conclusione: nulla di fatto
BollinoLucchese 8' pt Santeramo tira dal limite: palla che sfiora il palo!
CartellinoGiallo 8' pt Ammonito Signorini
BollinoLucchese 3' pt Cenaia in biancoverde, Lucchese in rossonero
BollinoLucchese 2' pt Milan para il rigore di Maestu!
Fischietto 2' pt Rigore per il Cenaia: Maestu viene steso da Lorenzini!
BollinoLucchese 2' pt Gara, come noto, a porte chiuse per la scelta della Prefettura di Pisa
Fischietto 1' pt Partiti!

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