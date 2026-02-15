Cenaia-Lucchese: 1-1 Tutto rinviato

I 90 minuti
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
Cenaia-Lucchese: 1-1
Cenaia: Castaldi, Lischi, Labonia, Bianchi, Signorini, Sartini, D'Agosto (12' st Rnaldi), Kokanzo, Maestu (27' st Pinna), Cito, Remedi (36' st Busiello). A disp. Sanguineti, Leoncini, Cocucci, Korè, Salvini. All. Macelloni.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso (19' st Picchi), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Zenuni (6' st Russo), Camilli (36' st Ragghianti), Fedato, Piazze (43' st Palma). A disp. Ennached, Rotondo, Tosi, Venanzi, Sansaro. All. Pirozzi.
Arbitro: Cornello di Firenze.
Reti: 17' pt Remedi, 1' st Piazze
Note. Ammoniti: Signorini, Sartini. Angoli: 1-6. Maestu si fa parare un rigore al 2' del primo tempo.
|50'
|st
|Finisce qui: è 1-1
|45'
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|Quattro minuti di recupero
|43'
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|Esce Piazze entra Palma
|36'
|st
|Esce Remedi entra Busiello
|36'
|st
|Esce Camilli entra Ragghianti
|27'
|st
|Esce Maestu entra Pinna
|26'
|st
|Fedato su punizione, nessun problema per il portiere
|25'
|st
|Ammonito Sartini
|24'
|st
|Piazze conclude alto di testa
|19'
|st
|Esce Del Rosso entra Picchi
|12'
|st
|Esce D'Agosto entra Rinaldi
|10'
|st
|Del Rosso da fuori, palla a lato
|9'
|st
|Esce Zenoni entra Russo
|7'
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|Camilli manca il gol a centrare
|1'
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|GOOLLL! Piazze infila Castaldi! Gol lampo!
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per il Cenaia
|46'
|pt
|Zenoni si fa murare in piena area
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|44'
|pt
|Bartolotta sfiora il gol con un diagonale!
|42'
|pt
|Lorenzini ben servito in area avversaria sbaglia tutto
|31'
|pt
|Piazze di testa, para Castaldi
|28'
|pt
|Fedato su punizione dal limite, palla fuori
|17'
|pt
|Gol! Remedi si inserisce nella difesa rossonera e batte Milan con un pallonetto!
|16'
|pt
|Si fa male Santeramo e deve uscire per farsi medicare
|9'
|pt
|Prima Fedato e poi Piazze alla conclusione: nulla di fatto
|8'
|pt
|Santeramo tira dal limite: palla che sfiora il palo!
|8'
|pt
|Ammonito Signorini
|3'
|pt
|Cenaia in biancoverde, Lucchese in rossonero
|2'
|pt
|Milan para il rigore di Maestu!
|2'
|pt
|Rigore per il Cenaia: Maestu viene steso da Lorenzini!
|2'
|pt
|Gara, come noto, a porte chiuse per la scelta della Prefettura di Pisa
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti
domenica, 8 marzo 2026, 16:29
Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero
domenica, 1 marzo 2026, 16:31
I rossoneri sbloccano il match a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di Sansaro. Dopo un primo tempo sottotono, Lucchese vicina al gol Riad, Bartolotta e Riad ma sbattono contro la difesa apuana sino al colpo di testa decisivo
domenica, 15 febbraio 2026, 16:36
Pari senza grandi emozioni in una gara spigolosa. Occasioni per Camilli e Piazze (palo) nel primo tempo, mentre nella ripresa si registra solo un gran tiro di Russo. Rossoneri che perdono due punti nei confronti della Zenith Prato