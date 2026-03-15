Lucchese-Fucecchio: 3-0 I rossoneri salutano l'Eccellenza

I 90 minuti
domenica, 26 aprile 2026, 16:52
Lucchese-Fucecchio: 3-0
Lucchese: Milan (26' st Ennached), Venanzi, Lorenzini, Del Rosso (19' st Zenuni), Pupeschi (8' st Santeramo), Rotondo, Sansaro, Russo, Camilli, Fedato (6' st Riad), Piazze. A disp. Xeka, Tosi, Bartolotta, Ragghianti, Palma. All. Pirozzi.
Fucecchio: Del Bino (11' st Rocchi), Iommazzo, Guerrucci, Lecceti (11' st Usai), Malanchi, Goretti, Cristodaro, Sgherri, Agostini (1' st Rossi), Badalassi (5' st Fiorini), Princiotta (22' st Gjoni). A disp. Berhoxha, Cardini, Fanara, Cioni. All. Menichetti.
Arbitro: Forni di Valdarno.
Reti: 21' pt Camilli, 24' pt Rotondo, 29' st Riad
Note. Ammoniti: Zenuni, Guerrucci, Iommazzo. Angoli: 5-0. Spettatori 1756.
|45'
|st
|Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
|40'
|st
|Ammonito Iommazzo
|37'
|st
|Ammonito Guerrucci
|35'
|st
|Esce Rotondo entra Tosi
|29'
|st
|GOOLLL! Numero di Riad che da centro area sigla il terzo gol
|26'
|st
|Esce Milan entra Ennached
|26'
|st
|Ammonito Zenuni
|22'
|st
|Esce Princiotta entra Gjoni
|15'
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|Piazze al tiro, para Rocchi
|11'
|st
|Escono Del Bino e Lecceti entrano Rocchi e Usai
|8'
|st
|Esce Pupeschi entra Santeramo
|8'
|st
|Esce Pupeschi entra Santeramo
|6'
|st
|Esce Fedato entra Riad
|1'
|st
|Esce Agostini entra Rossi
|1'
|st
|Esce Agostini entra Rossi
|1'
|st
|Si riparte!
|46'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 2-0 per i rossoneri
|45'
|pt
|Un minuto di recupero
|44'
|pt
|Fedato dal limite, palla alta
|35'
|pt
|Del Rosso impegna dal limite Del Bino
|24'
|pt
|GOOOLLL! Rotondo raddoppia sugli sviluppi di un corner!
|21'
|pt
|GOOLLL! Camilli appostato sul secondo palo insacca un pallone al bacio servito da Fedato!
|20'
|pt
|Fedato e Sansaro impegnano in successione Del Bino
|18'
|pt
|Doppia occasione per Camilli ma la difesa ospite mura le conclusioni
|7'
|pt
|In Curva Ovest presente una rappresentanza di tifosi del Ravenna e del Portsmouth
|5'
|pt
|Esce Badalassi entra Fiorini
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, Fucecchio in bianconero
|2'
|pt
|Ultima gara stagionale al Porta Elisa per i rossoneri
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
I rossoneri perdono l'imbattibilità a due giornate dal termine del campionato: gara incolore degli uomini di mister Pirozzi con i padroni di casa che sbloccano nel primo tempo con Scarpa e raddoppiano a tempo scaduto con Pallecchi
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti