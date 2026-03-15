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I 90 minuti

Lucchese-Fucecchio: 3-0 I rossoneri salutano l'Eccellenza

domenica, 26 aprile 2026, 16:52

Lucchese-Fucecchio: 3-0

Lucchese: Milan (26' st Ennached), Venanzi, Lorenzini, Del Rosso (19' st Zenuni), Pupeschi (8' st Santeramo), Rotondo, Sansaro, Russo, Camilli, Fedato (6' st Riad), Piazze. A disp. Xeka, Tosi, Bartolotta, Ragghianti, Palma. All. Pirozzi.

Fucecchio: Del Bino (11' st Rocchi), Iommazzo, Guerrucci, Lecceti (11' st Usai), Malanchi, Goretti, Cristodaro, Sgherri, Agostini (1' st Rossi), Badalassi (5' st Fiorini), Princiotta (22' st Gjoni). A disp. Berhoxha, Cardini, Fanara, Cioni. All. Menichetti.

Arbitro: Forni di Valdarno.

Reti: 21' pt Camilli, 24' pt Rotondo, 29' st Riad

Note. Ammoniti: Zenuni, Guerrucci, Iommazzo. Angoli: 5-0. Spettatori 1756.

 

Fischietto 45' st Finisce qui: è 3-0 per i rossoneri!
CartellinoGiallo 40' st Ammonito Iommazzo
CartellinoGiallo 37' st Ammonito Guerrucci
Sostituzione 35' st Esce Rotondo entra Tosi
Pallone 29' st GOOLLL! Numero di Riad che da centro area sigla il terzo gol
Sostituzione 26' st Esce Milan entra Ennached
CartellinoGiallo 26' st Ammonito Zenuni
Sostituzione 22' st Esce Princiotta entra Gjoni
BollinoLucchese 15' st Piazze al tiro, para Rocchi
Sostituzione 11' st Escono Del Bino e Lecceti entrano Rocchi e Usai
Sostituzione 8' st Esce Pupeschi entra Santeramo
Sostituzione 8' st Esce Pupeschi entra Santeramo
Sostituzione 6' st Esce Fedato entra Riad
Sostituzione 1' st Esce Agostini entra Rossi
Sostituzione 1' st Esce Agostini entra Rossi
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 46' pt Finisce il primo tempo: è 2-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Un minuto di recupero
BollinoLucchese 44' pt Fedato dal limite, palla alta
BollinoLucchese 35' pt Del Rosso impegna dal limite Del Bino
Pallone 24' pt GOOOLLL! Rotondo raddoppia sugli sviluppi di un corner!
Pallone 21' pt GOOLLL! Camilli appostato sul secondo palo insacca un pallone al bacio servito da Fedato!
BollinoLucchese 20' pt Fedato e Sansaro impegnano in successione Del Bino
BollinoLucchese 18' pt Doppia occasione per Camilli ma la difesa ospite mura le conclusioni
BollinoLucchese 7' pt In Curva Ovest presente una rappresentanza di tifosi del Ravenna e del Portsmouth
Sostituzione 5' pt Esce Badalassi entra Fiorini
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, Fucecchio in bianconero
BollinoLucchese 2' pt Ultima gara stagionale al Porta Elisa per i rossoneri
Fischietto 1' pt Partiti!

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