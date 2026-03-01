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I 90 minuti

Lucchese-Perignano: 2-0 E' promozione!

domenica, 12 aprile 2026, 16:54

Lucchese-Perignano: 2-0

Lucchese: Milan, Xeka (36' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (42'st Sansaro), Del Rosso (30' st Russo), Camilli (36' st Tosi), Fedato (36' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Riad. All. Pirozzi.

Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi (33' st El Ouardi), Remorini, Magliocca (42' st Pagni), Vittorini, Meucci, Regoli, Mearini (30'st Garunja) , Remedi (26' st Pagni), Giordani. A disp. Tirabasso, Oliva, Kapidani, Celi, Pucci. All. Fanani.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 13' pt Fedato (r), 23' st Lorenzini.

Note. Ammoniti: Regoli, Tosi (dalla panchina), Russo. Espulso Regoli. Angoli: 4-2. Spettatori 3502.

Fischietto 50' st E' finita! La Lucchese è matematicamente promossa!
BollinoLucchese 45' st Cinque minuti di recupero
Sostituzione 42' st Esce Bartolotta entra Sansaro
Sostituzione 36' st Escono Xeka, Camilli e Fedato entrano Palma, Tosi e Ragghianti
Sostituzione 33' st Esce Lupi entra El Ouardi
Sostituzione 30' st Esce Del Rosso entra Russo
Sostituzione 30' st Esce Mearini entra Garunja
Sostituzione 30' st Esce Mearini entra Garunja
Sostituzione 26' st Escono Remorini e Magliocca entrano Sottile e Pagni
Pallone 23' st GOOLLL! Raddoppia Lorenzini da pochi passi servito da Piazze!
BollinoLucchese 4' st Remedi da buona posizione, grandi riflessi di Milan
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 47' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
BollinoLucchese 45' pt Due minuti di recupero
BollinoLucchese 15' pt Milan respinge un tiro di Remedi
Pallone 13' pt GOOLLLLLL Fedato dal dischetto!
CartellinoGiallo 13' pt Ammonito Regoli
Fischietto 13' pt Rigore per i rossoneri! Steso Lorenzini!
BollinoLucchese 12' pt Picchi da fuori: palla alta non di molto
BollinoLucchese 4' pt Lucchese alla ricerca di una vittoria che vorrebbe dire promozione matematica, ma, in base al risultato di Viareggio-Zenith Prato, potrebbe non essere nemmeno necessaria
BollinoLucchese 3' pt Ancora Piazze al tiro: palla fuori di poco
BollinoLucchese 2' pt Lucchese in rossonero, ospiti in bianco
BollinoLucchese 1' pt Spettacolare coreografia della Curva Ovest
BollinoLucchese 1' pt Piazze: gol annullato per fuorigioco
Fischietto 1' pt Partiti!

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