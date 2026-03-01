Lucchese-Perignano: 2-0 E' promozione!

I 90 minuti
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Lucchese-Perignano: 2-0
Lucchese: Milan, Xeka (36' st Ragghianti), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (42'st Sansaro), Del Rosso (30' st Russo), Camilli (36' st Tosi), Fedato (36' st Palma), Piazze. A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Riad. All. Pirozzi.
Perignano: Rizzato, Genovali, Lupi (33' st El Ouardi), Remorini, Magliocca (42' st Pagni), Vittorini, Meucci, Regoli, Mearini (30'st Garunja) , Remedi (26' st Pagni), Giordani. A disp. Tirabasso, Oliva, Kapidani, Celi, Pucci. All. Fanani.
Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.
Reti: 13' pt Fedato (r), 23' st Lorenzini.
Note. Ammoniti: Regoli, Tosi (dalla panchina), Russo. Espulso Regoli. Angoli: 4-2. Spettatori 3502.
|50'
|st
|E' finita! La Lucchese è matematicamente promossa!
|45'
|st
|Cinque minuti di recupero
|42'
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|Esce Bartolotta entra Sansaro
|36'
|st
|Escono Xeka, Camilli e Fedato entrano Palma, Tosi e Ragghianti
|33'
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|Esce Lupi entra El Ouardi
|30'
|st
|Esce Del Rosso entra Russo
|30'
|st
|Esce Mearini entra Garunja
|30'
|st
|Esce Mearini entra Garunja
|26'
|st
|Escono Remorini e Magliocca entrano Sottile e Pagni
|23'
|st
|GOOLLL! Raddoppia Lorenzini da pochi passi servito da Piazze!
|4'
|st
|Remedi da buona posizione, grandi riflessi di Milan
|1'
|st
|Si riparte!
|47'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per i rossoneri
|45'
|pt
|Due minuti di recupero
|15'
|pt
|Milan respinge un tiro di Remedi
|13'
|pt
|GOOLLLLLL Fedato dal dischetto!
|13'
|pt
|Ammonito Regoli
|13'
|pt
|Rigore per i rossoneri! Steso Lorenzini!
|12'
|pt
|Picchi da fuori: palla alta non di molto
|4'
|pt
|Lucchese alla ricerca di una vittoria che vorrebbe dire promozione matematica, ma, in base al risultato di Viareggio-Zenith Prato, potrebbe non essere nemmeno necessaria
|3'
|pt
|Ancora Piazze al tiro: palla fuori di poco
|2'
|pt
|Lucchese in rossonero, ospiti in bianco
|1'
|pt
|Spettacolare coreografia della Curva Ovest
|1'
|pt
|Piazze: gol annullato per fuorigioco
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti
domenica, 8 marzo 2026, 16:29
Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero
domenica, 1 marzo 2026, 16:31
I rossoneri sbloccano il match a pochi secondi dalla fine grazie a un gol di Sansaro. Dopo un primo tempo sottotono, Lucchese vicina al gol Riad, Bartolotta e Riad ma sbattono contro la difesa apuana sino al colpo di testa decisivo