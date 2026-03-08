Cecina-Lucchese: 2-0 Cade l'imbattibilità

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domenica, 12 aprile 2026, 16:54

Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest

domenica, 22 marzo 2026, 16:34

Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica

domenica, 15 marzo 2026, 16:31

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti

domenica, 8 marzo 2026, 16:29

Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero