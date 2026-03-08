Cecina-Lucchese: 2-0 Cade l'imbattibilità

I 90 minuti
domenica, 19 aprile 2026, 16:49
Cecina-Lucchese: 2-0
Cecina: Fogli, Solimano, Fiorini, Barlettani, Cionini, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa (40' st Pallecchi), Pardera, Londi (31' st Di Tanto). A disp. Bendinelli, Ricciardi, Cerri, Lega, Vallini, Lika, El Falah. All. Miano.
Lucchese: Milan, Lorenzini, Tosi (43' st Zenuni), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (33' st Riad), Del Rosso (20' st Sansaro), Ragghianti, Palma (10' st Russo), Piazze (14' st Camilli). A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Xeka. All. Pirozzi.
Arbitro: Arienti di Cesena.
Reti: 29' pt Scarpa, 45' st Pallecchi
Note. Ammoniti: Lorenzini, Londi, Scarpa, Cionini. Angoli: 5-5.
|48'
|st
|Finisce qui: è 2-0 per il Cecina
|45'
|st
|Tre minuti di recupero
|45'
|st
|Gol! Raddoppia Pallecchi!
|43'
|st
|Esce Tosi entra Zenoni
|40'
|st
|Esce Scarpa entra Pallecchi
|37'
|st
|Ragghianti dal limite, palla sul fondo
|33'
|st
|Esce Bartolotta entra Riad
|31'
|st
|Esce Londi entra Di Tanto
|30'
|st
|Ammonito Cioinini
|27'
|st
|Londi da fuori, palla non lontana dal palo
|25'
|st
|Ammonito Scarpa
|22'
|st
|Russo sfiora il gol: palla fuori di un soffio!
|20'
|st
|Esce Del Rosso entra Sansaro
|14'
|st
|Esce Piazze entra Camilli
|10'
|st
|Esce Palma entra Russo
|1'
|st
|Si riparte!
|45'
|pt
|Finisce il primo tempo: è 1-0 per il Cecina
|44'
|pt
|Cecina ancora pericoloso con Diagne, palla fuori di un soffio!
|41'
|pt
|Ammonito Londi
|36'
|pt
|Milan para su Barlettani che conclude dal limite dell'area
|35'
|pt
|Milan non si accorge della presenza di Scarpa su un rinvio e rischia un clamoroso gol
|29'
|pt
|Milan salva miracolosamente su Lorenzini, ma nulla può sulla seconda battuta di Scarpa
|23'
|pt
|Ammonito Lorenzini
|22'
|pt
|Diagne impatta male di testa e getta l'occasione del vantaggio
|21'
|pt
|Ragghianti conclude alto
|19'
|pt
|Londi, solo davanti a Milan, spreca tutto!
|4'
|pt
|Scarpa da dentro l'area conclude alto non di molto
|3'
|pt
|Ragghianti conclude a lato di testa
|3'
|pt
|Lucchese ancora una volta penalizzata dalle discutibile scelte di chi dovrebbe garantire l'ordine pubblico e ancora costretta a giocare senza i suoi tifosi
|2'
|pt
|Cecina in rossoblù, Lucchese in bianco
|2'
|pt
|mister Pirozzi lancia dall'inizio Ragghianti, Palma e Tosi
|1'
|pt
|Partiti!
domenica, 12 aprile 2026, 16:54
Con le reti di Fedato su rigore e nella ripresa di Lorenzini i rossoneri chiudono la pratica e centrano la promozione davanti a 3500 persone: partita dominata in lungo e largo con numerose occasioni e due pali centrati. Spettacolare coreografia della Curva Ovest
domenica, 22 marzo 2026, 16:34
Nel primo tempo, dopo che Milan para un rigore, vantaggio dei padroni di casa con Remedi. Nella ripresa pari lampo di Piazze poi assalto dei rossoneri che però non trovano il gol risolutivo nonostante le occasioni. Rinviata la promozione matematica
domenica, 15 marzo 2026, 16:31
Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, la Lucchese trova il gol con Camilli, gli ospiti pareggiano ma i rossoneri con Piazze centrano altri tre punti fondamentali e sfiorano il terzo gol in più circostanze. La Zenith Prato resta a otto punti
domenica, 8 marzo 2026, 16:29
Dopo un primo tempo senza grandi sussulti, i rossoneri sbloccano con il solito Riad, sfiorano il raddoppio e mantengono inalterato il vantaggio sulla seconda. Grande presenza e tifo rossonero