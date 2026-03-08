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I 90 minuti

Cecina-Lucchese: 2-0 Cade l'imbattibilità

domenica, 19 aprile 2026, 16:49

Cecina-Lucchese: 2-0

Cecina: Fogli, Solimano, Fiorini, Barlettani, Cionini, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Scarpa (40' st Pallecchi), Pardera, Londi (31' st Di Tanto). A disp. Bendinelli, Ricciardi, Cerri, Lega, Vallini, Lika, El Falah. All. Miano.

Lucchese: Milan, Lorenzini, Tosi (43' st Zenuni), Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (33' st Riad), Del Rosso (20' st Sansaro), Ragghianti, Palma (10' st Russo), Piazze (14' st Camilli). A disp. Ennached, Rotondo, Venanzi, Xeka. All. Pirozzi.

Arbitro: Arienti di Cesena.

Reti: 29' pt Scarpa, 45' st Pallecchi

Note. Ammoniti: Lorenzini, Londi, Scarpa, Cionini. Angoli: 5-5.

Fischietto 48' st Finisce qui: è 2-0 per il Cecina
BollinoLucchese 45' st Tre minuti di recupero
Pallone 45' st Gol! Raddoppia Pallecchi!
Sostituzione 43' st Esce Tosi entra Zenoni
Sostituzione 40' st Esce Scarpa entra Pallecchi
BollinoLucchese 37' st Ragghianti dal limite, palla sul fondo
Sostituzione 33' st Esce Bartolotta entra Riad
Sostituzione 31' st Esce Londi entra Di Tanto
Sostituzione 30' st Ammonito Cioinini
BollinoLucchese 27' st Londi da fuori, palla non lontana dal palo
CartellinoGiallo 25' st Ammonito Scarpa
BollinoLucchese 22' st Russo sfiora il gol: palla fuori di un soffio!
Sostituzione 20' st Esce Del Rosso entra Sansaro
Sostituzione 14' st Esce Piazze entra Camilli
Sostituzione 10' st Esce Palma entra Russo
Fischietto 1' st Si riparte!
Fischietto 45' pt Finisce il primo tempo: è 1-0 per il Cecina
BollinoLucchese 44' pt Cecina ancora pericoloso con Diagne, palla fuori di un soffio!
CartellinoGiallo 41' pt Ammonito Londi
BollinoLucchese 36' pt Milan para su Barlettani che conclude dal limite dell'area
BollinoLucchese 35' pt Milan non si accorge della presenza di Scarpa su un rinvio e rischia un clamoroso gol
Pallone 29' pt Milan salva miracolosamente su Lorenzini, ma nulla può sulla seconda battuta di Scarpa
CartellinoGiallo 23' pt Ammonito Lorenzini
BollinoLucchese 22' pt Diagne impatta male di testa e getta l'occasione del vantaggio
BollinoLucchese 21' pt Ragghianti conclude alto
BollinoLucchese 19' pt Londi, solo davanti a Milan, spreca tutto!
BollinoLucchese 4' pt Scarpa da dentro l'area conclude alto non di molto
BollinoLucchese 3' pt Ragghianti conclude a lato di testa
BollinoLucchese 3' pt Lucchese ancora una volta penalizzata dalle discutibile scelte di chi dovrebbe garantire l'ordine pubblico e ancora costretta a giocare senza i suoi tifosi
BollinoLucchese 2' pt Cecina in rossoblù, Lucchese in bianco
BollinoLucchese 2' pt mister Pirozzi lancia dall'inizio Ragghianti, Palma e Tosi
Fischietto 1' pt Partiti!

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