RealForte-Lucchese: 1-1 I rossoneri mancano l'appuntamento con la vittoria

domenica, 12 gennaio 2020, 16:25

Una Lucchese poco incisiva perde contro i piemontesi e interrompe la striscia positiva. Cruciani colpisce una traversa, si fanno male Benassi e Bartolomei

domenica, 5 gennaio 2020, 16:27

Con un gol realizzato da Fazzi nella prima frazione di gioco la Lucchese espugna anche Chieri e si porta a sei vittorie consecutive. Occasioni anche per Benassi e Remorini, un palo e molti palloni in avanti per la squadra di casa

domenica, 22 dicembre 2019, 16:25

Al termine di una gara modesta di occasione e con gli ospiti più pericolosi dei padroni di casa, la Lucchese centra comunque la sua quinta vittoria consecutiva rimanendo in scia a Sanremese e Prato

domenica, 15 dicembre 2019, 16:24

I rossoneri trovano ancora una importantissima vittoria, la quarta consecutiva, grazie a un gran gol di Cruciani nel primo tempo. Nella ripresa reazione dei padroni di casa con la Lucchese che sfiora il bis