Sanremese-Lucchese: 1-2 Una vittoria che vale il primato

domenica, 26 gennaio 2020, 16:21

Dopo un primo tempo di sofferenza e abulico, con gli ospiti che si vedono parare un rigore da Coletta, la Lucchese suona la carica e vince una gara di grande importanza in chiave promozione: si sblocca Iadaresta, poi una perla di Nolé mette il risultato al sicuro

domenica, 19 gennaio 2020, 16:23

I rossoneri non vanno oltre il pari a Forte dei Marmi, denunciando la solita sterilità offensiva: Tutto nel primo tempo vantaggio su rigore per i padroni di casa con Di Paola, Remorini rimedia, ma il primo posto si allontana

domenica, 12 gennaio 2020, 16:25

Una Lucchese poco incisiva perde contro i piemontesi e interrompe la striscia positiva. Cruciani colpisce una traversa, si fanno male Benassi e Bartolomei

domenica, 5 gennaio 2020, 16:27

Con un gol realizzato da Fazzi nella prima frazione di gioco la Lucchese espugna anche Chieri e si porta a sei vittorie consecutive. Occasioni anche per Benassi e Remorini, un palo e molti palloni in avanti per la squadra di casa