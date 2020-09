Lucchese-Pergolettese: 3-3 Che rimonta!

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 23 febbraio 2020, 16:24

Rossoneri per oltre un tempo in dieci uomini per l'espulsione di Papini che trovano un gol da tre punti con Iadaresta. Partita di grande sacrificio che permette di rimanere in testa

domenica, 16 febbraio 2020, 17:10

Al termine di una vera e propria battaglia, i rossoneri vincono ancora una volta in trasferta, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Benassi. Apre Cruciani nel primo tempo e chiude Bitep nella ripresa. I padroni di casa sbagliano un rigore con Disabato e ne realizzano uno a tempo scaduto

domenica, 9 febbraio 2020, 16:20

I rossoneri fanno pari contro il Casale: vantaggio di Iadaresta su rigore nel primo tempo, poi autorete di Papini a tempo scaduto, ma per i rossoneri è una gara di sola sofferenza

domenica, 2 febbraio 2020, 16:56

Con uno straordinario secondo tempo la Lucchese ribalta lo scontro diretto con la Sanremese dopo un primo tempo opaco. A segno Meucci e Nannelli. Rossoneri da soli in testa