Lucchese-Juventus B: 0-1 decide un'autorete

giovedì, 22 ottobre 2020, 16:56

Una Lucchese letteralmente inguardabile esce nettamente battuta anche da Busto Arsizio e rimane isolata in fondo alla classifica. I bustocchi vanno in doppio vantaggio nel primo tempo e fanno il tris nella ripresa. La reazione dei rossoneri è tutta in una occasione di Fazzi

lunedì, 19 ottobre 2020, 19:26

Rossoneri ancora una volta sconfitti nonostante l'iniziale vantaggio siglato da Scalzi, gli ospiti la ribaltano con Bellemo, Iovine e Ferrari. Cruciani accorcia ma non basta. Si allunga la serie negativa

domenica, 11 ottobre 2020, 20:25

Nonostante una buona prestazione e alcune occasioni, i rossoneri escono battuti anche da Vercelli grazie a un gol per tempo dei piemontesi che vanno a segno con Comi e Rolando, accorcia Signori a tempo scaduto. Non bastano nemmeno le due punte schierate sin dall'inizio da Monaco per far muovere la...

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:29

Una Lucchese letteralmente inguardabile, incapace di tirare una sola volta in porta in tutta la gara, esce nettamente sconfitta nella gara contro i maremmani: nove gol subìti in tre gare, un punto in tre partite. Decidono due gol di Boccardi, uno per tempo