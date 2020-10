Pro Vercelli-Lucchese: 2-1 Rossoneri ancora sconfitti

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 7 ottobre 2020, 20:29

Una Lucchese letteralmente inguardabile, incapace di tirare una sola volta in porta in tutta la gara, esce nettamente sconfitta nella gara contro i maremmani: nove gol subìti in tre gare, un punto in tre partite. Decidono due gol di Boccardi, uno per tempo

domenica, 4 ottobre 2020, 19:25

I rossoneri affondano sotto una pioggia battente in Piemonte: dopo un primo tempo con poche emozioni, rotto dal gol sul finire di Tommaso Bianchi, il Novara ha preso il largo nella ripresa con i gol di Gonzalez e Buzzegoli. Per la Lucchese occasione sprecata da Meucci

domenica, 27 settembre 2020, 19:29

Incredibile gara al Porta Elisa con il primo tempo che si chiude in vantaggio per gli ospiti per 3-0, nella ripresa Bianchi, Cruciani e Bitep, con una Lucchese completamente trasformata, trovano un pari che sembrava impossibile

domenica, 23 febbraio 2020, 16:24

Rossoneri per oltre un tempo in dieci uomini per l'espulsione di Papini che trovano un gol da tre punti con Iadaresta. Partita di grande sacrificio che permette di rimanere in testa