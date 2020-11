Lucchese-Giana Erminio: 0-1 Decide un rigore

Altri articoli in I 90 minuti

mercoledì, 18 novembre 2020, 16:51

Secondo pari consecutivo in tre giorni per i rossoneri che rischiano poco e creano quattro nitide palle gol, due con Adamoli e due con Bianchi, padroni di casa pericolosi con Giandonato e Ragatzu

domenica, 15 novembre 2020, 20:54

Nella gara che segna il ritorno in campo dei rossoneri e il nuovo esordio sulla panchina di Lopez la Lucchese coglie un punto importantissimo al termine di una vera e propria battaglia: Nannelli sigla il vantaggio, Mutton fa pari per i lombardi

domenica, 25 ottobre 2020, 16:52

I rossoneri con Di Stefano in panchina e senza otto elementi causa Covid, perdono la sesta partita consecutiva per un autogol di Solcia nel primo tempo. Poche occasioni, qualche segno di risveglio

giovedì, 22 ottobre 2020, 16:56

Una Lucchese letteralmente inguardabile esce nettamente battuta anche da Busto Arsizio e rimane isolata in fondo alla classifica. I bustocchi vanno in doppio vantaggio nel primo tempo e fanno il tris nella ripresa. La reazione dei rossoneri è tutta in una occasione di Fazzi