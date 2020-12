Lucchese-Piacenza: 1-0 Bianchi regala la vittoria

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 6 dicembre 2020, 16:57

Ancora una battuta di arresto per i rossoneri che tengono per un tempo e poi si arrendono a una Alessandria apparsa superiore in ogni reparto. Celia e Arrighini siglano il successo con la Lucchese sempre più ultima

mercoledì, 2 dicembre 2020, 16:46

I rossoneri arrivano finalmente alla loro prima vittoria grazie a una gara di grande sofferenze: decide un autogol nel primo tempo di Risaliti poi i granata stringono l'assedio al bunker difeso da Coletta, ma non passano. Espulso Panati sul finire di gara

sabato, 28 novembre 2020, 18:11

Nuova sconfitta per i rossoneri che a Pistoia, pur mostrando segno di miglioramento, non sfruttano le occasioni avute nel primo tempo e subiscono i gol di Chinellato e Valiani: classifica sempre più desolante

mercoledì, 25 novembre 2020, 16:57

Prestazione vergognosa dei rossoneri che vengono seppelliti da un cumulo di reti dei lombardi, sul 3-0 già alla fine del primo tempo. Dopo il quinto gol ospite i rossoneri si svegliano e siglano quattro reti inutili: la classifica è sempre più preoccupante