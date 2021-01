Lucchese-Renate: 1-1 Pari in rimonta

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 10 gennaio 2021, 16:55

Grande prova dei rossoneri che sotto di due gol, complici clamorosi errori difensivi, trovano il pari grazie ai gol di Petrovic al suo esordio e di Adamoli nei minuti finali

mercoledì, 23 dicembre 2020, 19:21

Grande prestazione in recupero dei rossoneri che sotto di un gol siglato in avvio, sfiorano più volte il pari per poi centrarlo con un bellissimo gol di Bianchi. Punto pesante in chiave salvezza

domenica, 20 dicembre 2020, 16:56

I rossoneri colgono un prezioso punto nel derby con il Livorno. Vantaggio su rigore con Bianchi nel primo tempo, i padroni di casa trovano il pari con Parisi nella ripresa, ma gli uomini di Lopez sfiorano il gol con Kosovan e ancora con Bianchi

domenica, 13 dicembre 2020, 16:56

I rossoneri centrano la prima, importantissima vittoria casalinga contro gli emiliani: decide un rigore di Bianchi a inizio ripresa, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio. Prova di grande carattere dei ragazzi di mister Lopez