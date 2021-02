Como-Lucchese: 1-0 Rossoneri battuti sul finire di gara

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 7 febbraio 2021, 19:25

Con una partita di grande orgoglio i rossoneri riescono a pareggiare una gara disputata in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa per l'espulsione di Solcia. Assalto dei piemontesi ma le occasioni più grandi sono per Bianchi e Petrovic con l'arbitro che non fischia un rigore per fallo di mano...

mercoledì, 3 febbraio 2021, 16:56

Ancora una sconfitta per i rossoneri che regalano un gol nel primo tempo, trovano il pari con Panariello nella ripresa ma all'ultimo minuto sono condannati da un calcio di rigore che decide il match

domenica, 31 gennaio 2021, 16:55

Disastrosa partita dei rossoneri in quello che era un vero e proprio spareggio salvezza: gli uomini di Lopez mai in partita, subiscono tre gol nella prima frazione di gioco e uno nella ripresa. Accorcia Bianchi nel finale. Preoccupante involuzione che interrompe la serie positiva di sei risultati

domenica, 24 gennaio 2021, 16:50

In quello che era il primo di una lunga serie di spareggi, i rossoneri centrano una vittoria sofferta grazie a uno splendido goll di Bianchi e di Petrovic nella ripresa. Biggeri protagonista salva più volte il risultato