Lucchese-Olbia: 1-1 Pari in rimonta, ma non basta

domenica, 21 febbraio 2021, 16:58

Bianchi porta in vantaggio i rossoneri sul finire del primo tempo, poi nella ripresa pareggia Marques, ma gli uomini di Lopez vanno più volte vicini al secondo gol e resta l'amaro per una vittoria che sembrava alla portata

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:53

Nuova, grave sconfitta dei rossoneri che non sono in campo praticamente per un'ora durante la quale i lombardi vanno in doppio vantaggio e sfiorano il tris, poi accorcia Petrovic, ma il forcing finale non produce il pari. E la classifica si fa ancora più complicata

domenica, 14 febbraio 2021, 14:23

I rossoneri escono sconfitti di misura da Como dopo aver retto per quasi tutto l'incontro: decide una punizione di Arrigoni. Sullo 0-0 occasioni per Petrovic

domenica, 7 febbraio 2021, 19:25

Con una partita di grande orgoglio i rossoneri riescono a pareggiare una gara disputata in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa per l'espulsione di Solcia. Assalto dei piemontesi ma le occasioni più grandi sono per Bianchi e Petrovic con l'arbitro che non fischia un rigore per fallo di mano...