Albinoleffe-Lucchese: 0-0 Nuovo pari per i rossoneri

sabato, 27 febbraio 2021, 18:26

Un pari che serve a poco per i rossoneri ancora una volta sotto di un gol nei minuti iniziali. Rimedia Panati nella ripresa, ma la vittoria resta un miraggio e la classifica rimane molto preoccupante

domenica, 21 febbraio 2021, 16:58

Bianchi porta in vantaggio i rossoneri sul finire del primo tempo, poi nella ripresa pareggia Marques, ma gli uomini di Lopez vanno più volte vicini al secondo gol e resta l'amaro per una vittoria che sembrava alla portata

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:53

Nuova, grave sconfitta dei rossoneri che non sono in campo praticamente per un'ora durante la quale i lombardi vanno in doppio vantaggio e sfiorano il tris, poi accorcia Petrovic, ma il forcing finale non produce il pari. E la classifica si fa ancora più complicata

domenica, 14 febbraio 2021, 14:23

I rossoneri escono sconfitti di misura da Como dopo aver retto per quasi tutto l'incontro: decide una punizione di Arrigoni. Sullo 0-0 occasioni per Petrovic