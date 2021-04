Carrarese-Lucchese: 3-1 Gara senza storia, rossoneri inesistenti

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 11 aprile 2021, 16:52

Finisce in parità il derby, ma solo il Livorno prova a vincere, rossoneri impegnati solo al contenimento che non ri rendono mai pericolosi. Espulso nel finale Nannelli

sabato, 3 aprile 2021, 19:52

Gara tutta difensiva dei rossoneri che trovano il gol a metà ripresa con il solito Bianchi che si fa parare un rigore ma sulla ribattuta insacca, padroni di casa che giungono al pari a pochi minuti dalla fine

domenica, 28 marzo 2021, 14:22

Ennesima imbarcata dei rossoneri a Alessandria, dove nonostante il vantaggio di Petrovic in avvio di gara subiscono quattro reti in pochi minuti. Nella ripresa accorcia Marcheggiani su rigore poi ancora un gol dei padroni di casa. Prestazione davvero modesta degli uomini di mister Lopez

domenica, 21 marzo 2021, 22:43

Lucchese che torna alla vittoria in una gara fondamentale per rimanere attaccati al carro play out: palo di Petrovic, traversa di Sbrissa, occasioni per Bianchi che poi decide la gara. Ospiti che terminano in nove