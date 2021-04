Piacenza-Lucchese: 1-1 Pari che rischia di servire a poco

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 28 marzo 2021, 14:22

Ennesima imbarcata dei rossoneri a Alessandria, dove nonostante il vantaggio di Petrovic in avvio di gara subiscono quattro reti in pochi minuti. Nella ripresa accorcia Marcheggiani su rigore poi ancora un gol dei padroni di casa. Prestazione davvero modesta degli uomini di mister Lopez

domenica, 21 marzo 2021, 22:43

Lucchese che torna alla vittoria in una gara fondamentale per rimanere attaccati al carro play out: palo di Petrovic, traversa di Sbrissa, occasioni per Bianchi che poi decide la gara. Ospiti che terminano in nove

mercoledì, 17 marzo 2021, 16:55

Nemmeno tre gol bastano per piegare la Giana: rossoneri in vantaggio per due volte, una delle quali in doppio vantaggio, si fanno recuperare dai lombardi: in gol Meucci (doppietta) e Bianchi e in pieno recupero perdono la gara

domenica, 14 marzo 2021, 16:59

Gravissimo scivolone interno dei rossoneri che lasciano l'intera posta ai lombardi: decide un rigore di Bocic nella ripresa. Clamorose occasioni per il pari di Petrovic e Zennaro, ma il punteggio non cambia