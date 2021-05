Renate-Lucchese: 1-0 Rossoneri retrocessi in serie D

Altri articoli in I 90 minuti

domenica, 25 aprile 2021, 16:51

I rossoneri nell'ultima chance a disposizione, colgono una vittoria e restano in corsa per i play out: decide un calcio di rigore di Cruciani nel secondo tempo. Palo clamoroso di Petrovic, ospiti in dieci nella ripresa

domenica, 18 aprile 2021, 22:24

Rossoneri che subiscono dall'inizio alla fine della gara e solo nel finale trovano il gol con Panati nonostante i cambi operati da Di Stefano: la Serie D matematica potrebbe arrivare già domenica prossima

domenica, 11 aprile 2021, 16:52

Finisce in parità il derby, ma solo il Livorno prova a vincere, rossoneri impegnati solo al contenimento che non ri rendono mai pericolosi. Espulso nel finale Nannelli

sabato, 3 aprile 2021, 19:52

Gara tutta difensiva dei rossoneri che trovano il gol a metà ripresa con il solito Bianchi che si fa parare un rigore ma sulla ribattuta insacca, padroni di casa che giungono al pari a pochi minuti dalla fine