Imolese-Lucchese: 0-1 Rossoneri, che grinta!

domenica, 2 maggio 2021, 19:28

La Lucchese torna dopo un solo anno in serie D: anche a Meda viene sconfitta dal Renate con un gol realizzato nel primo tempo da Nocciolini. Inutile la sterile reazione della ripresa. Anche la vittoria sarebbe stata inutile, visti gli altri risultati

domenica, 25 aprile 2021, 16:51

I rossoneri nell'ultima chance a disposizione, colgono una vittoria e restano in corsa per i play out: decide un calcio di rigore di Cruciani nel secondo tempo. Palo clamoroso di Petrovic, ospiti in dieci nella ripresa

domenica, 18 aprile 2021, 22:24

Rossoneri che subiscono dall'inizio alla fine della gara e solo nel finale trovano il gol con Panati nonostante i cambi operati da Di Stefano: la Serie D matematica potrebbe arrivare già domenica prossima

domenica, 11 aprile 2021, 16:52

Finisce in parità il derby, ma solo il Livorno prova a vincere, rossoneri impegnati solo al contenimento che non ri rendono mai pericolosi. Espulso nel finale Nannelli